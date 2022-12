Indiana demanda a TikTok por supuestamente permitir el espionaje chino

El estado de Indiana (Estados Unidos) demandó este miércoles a la aplicación de vídeos cotos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, por supuestamente permitir al Gobierno chino acceso a los datos de los usuarios para misiones de espionaje.



En un comunicado, el fiscal general de Indiana, el republicano Todd Rokita, explicó que la aplicación viola la ley estatal al no informar a los usuarios de que el Gobierno del Partido Comunista chino podría usar su poder para obligar a ByteDance a facilitarle datos de usuarios.



En una segunda demanda, Rokita acusó además a TikTok de usar un algoritmo que está diseñado para crear adicción en los usuarios jóvenes y que promueve contenidos "dañinos" que no son apropiados para su edad.



En 2019, y como parte de su estrategia de aumento de la presión hacia China, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país, algo que, sin embargo, no terminó ocurriendo, y a día de hoy la aplicación sigue siendo propiedad china.



TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes.



El Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. pidió en julio a la Comisión Federal de Comercio investigar si las Autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante la aplicación TikTok.



La carta, firmada por el presidente del comité, Mark Warner, y el vicepresidente, Marco Rubio, instó a la Comisión a estudiar con detalle el uso que ingenieros y funcionarios chinos podrían hacer de los datos recabados por TikTok y la empresa propietaria, la también china ByteDance.