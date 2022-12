Contactos entre rusos y kurdos no resultaron en un acuerdo, dice una fuente siria

La reunión celebrada el lunes entre las tropas rusas y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, no fructificó en ningún acuerdo sobre la ofensiva que Turquía amenaza con lanzar contra áreas en manos de esas milicias, informó hoy a EFE una fuente oficial siria.



Las conversaciones desarrolladas en el Aeropuerto de Qamishli (noreste) a comienzos de semana no resultaron en "nada nuevo" y precisó que nada ha cambiado sobre el terreno a raíz del encuentro entre las partes, según la fuente, que pidió el anonimato.



Desde que Ankara bombardeara el pasado 19 de noviembre varias áreas del norte de Siria y días más tarde amenazara con lanzar "en cuanto fuese posible" una ofensiva terrestre contra áreas en manos de los kurdosirios, las FSD han mantenido al menos dos reuniones con Rusia, aliada de Damasco y mediadora habitual en el conflicto.



Turquía acusa de un atentado ocurrido en Estambul a mediados del mes pasado a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el principal componente de las FSD , a las que considera "terroristas".



Por otro lado, la fuente oficial siria rechazó las informaciones que apuntan a un acercamiento entre Damasco y los kurdosirios, y negó que se hayan producido conversaciones entre ambos en la capital del país árabe.



El Gobierno sirio no reconoce la autoproclamada administración autónoma que encabezan los kurdos en el norte y noreste de la nación, y es uno de sus rivales declarados, pese a que en los últimos meses ambos han accedido a un cierto nivel de colaboración para hacer frente a las amenazas de Turquía.



Según la fuente, Damasco no entablará conversaciones con la parte kurda a no ser que se comprometa a entregar "todas" las regiones que controla, incluidas las reservas de gas y petróleo, y ofrezca garantías de que no tomará parte en ningún "proyecto separatista" en el futuro.



No obstante, durante la última ofensiva de 2019, las fuerzas kurdosirias sellaron un acuerdo con Damasco que permitió a las tropas gubernamentales desplegarse en sus zonas, visto como una medida desesperada de las FSD tras sufrir un desplante por parte de sus aliados estadounidenses, que se replegaron días antes del inicio de la operación.