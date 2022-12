El Gobierno ucraniano recomienda cancelar cirugías no urgentes por apagones

El Ministerio de Sanidad de Ucrania recomendó este martes la cancelación de las cirugías y hospitalizaciones de carácter no urgente para que los hospitales puedan ahorrar recursos en vista de los apagones que se están produciendo por todo el país.



En un comunicado, el Ministerio precisó que, a pesar de la amenaza de que se produzcan interrupciones del suministro eléctrico debido a los ataques rusos, los pacientes tienen garantizados las intervenciones de emergencia y urgentes que necesiten.



No obstante, recomendó a las administraciones regionales que den instrucciones para aplazar de forma temporal las operaciones planificadas cuyo retraso no ponga en peligro la vida o la salud de los pacientes.



Éstas "tendrán lugar cuando la situación del suministro eléctrico se haya estabilizado y en consonancia con ello lo haga la posibilidad de proporcionar la atención médica necesaria al nivel apropiado a un gran número de pacientes", señaló el comunicado.



El Ministerio enfatizó, no obstante, que sólo los médicos pueden tomar decisiones sobre la urgencia de una determinada operación.



Con la medida se pretende aliviar la carga de trabajo de los hospitales y con ello facilitar su funcionamiento en el contexto de los cortes del suministro eléctrico que se están produciendo desde el pasado 10 de octubre, cuando Rusia comenzó a atacar con misiles las infraestructuras energéticas ucranianas.



Tras la última oleada de ataques este lunes, varias regiones, entre ellas la de la capital, Kiev, han visto interrumpido de nuevo el suministro y la compañía estatal de energía, Ukrenergo, ha informado de que las reparaciones para restablecerlo durarán varios días.