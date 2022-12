Kosovo espera que la UE acelere la integración balcánica en el bloque

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, declaró este martes que espera que la cumbre de la Unión Europea (UE) y los Balcanes Occidentales que se celebra hoy en Tirana acelere el proceso de integración, y anunció que Pristina pedirá este mes el estatus de candidato a la adhesión.



"Espero que esta cumbre acelere el compromiso hacia una integración europea de los Balcanes Occidentales", dijo Osmani a la prensa a su llegada a la cumbre.



"Necesitamos que la UE pase de las palabras a los hechos, sobre todo en cuanto a la liberación del régimen de visados" para Kosovo, el único país de la región cuyos ciudadanos todavía necesitan visados para entrar en estados de la Unión.



Osmani anunció que "Kosovo va a presentar su solicitud de entrada en la UE antes del fin de año".



Insistió en que Kosovo es el país más proeuropeo de la región y que ha mostrado "el compromiso hacia la UE y sus valores, en especial en el alineamiento total con la política exterior y de seguridad de la UE, las sanciones hacia Rusia y el rechazo de la influencia rusa y china".



"No todos los países deberían ser tratados igual, sin importar si alinean o no su política exterior con la UE, si están con Rusia o si están con Ucrania", dijo Osmani, en referencia a Serbia, que no ha sancionado a Rusia, un tradicional aliado.



Serbia no reconoce la independencia que su antigua provincia de Kosovo proclamó en 2008, y los dos países mantienen un difícil diálogo para normalizar sus relaciones, bajo la mediación de la UE.



Osmani acusó el presidente serbio, Aleksandar Vucic, que también participa hoy en la cumbre de Tirana, de ser "la continuación de la mentalidad de los años 90 de asesinatos y confrontación".



Aseguró que Kosovo está comprometido con lo contrario "a pesar de que Serbia nunca pidió perdón por los crímenes cometidos" en la guerra de 1998/99 entre las fuerzas serbias y la guerrilla separatista albanokosovar.



Insistió en que el proceso de normalización entre los dos países "debe estar centrado en el reconocimiento" de la independencia de Kosovo, que Serbia considera inaceptable.