"Aguantar el invierno por duro que sea nos acerca a la victoria"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este domingo a los ucranianos que aguanten el invierno porque, aunque "será difícil" a causa de la guerra y "por duro que sea", les acerca "a la victoria".



"Vale la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como un tiempo, un tiempo que nos acerca a lo principal, a la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno", ha afirmado en su habitual discurso nocturno.



Zelenski ha asegurado que los rusos esperan "usar el invierno" contra el pueblo ucraniano, hacer que "el invierno sea frío y las dificultades sean parte de su terror".



"Tenemos que hacer de todo para aguantar este invierno, por duro que sea. Y aguantaremos. Aguantar este invierno es defenderlo todo", ha subrayado.



Rusia "todavía tiene misiles y una ventaja en artillería", ha reconocido el mandatario, pero los ucranianos tienen "algo que el ocupante no tiene ni tendrá": "Defendemos nuestro hogar, y eso nos da la motivación más fuerte posible. Luchamos por la libertad, y eso siempre multiplica cualquier fuerza. Defendemos la verdad, y esto une a todo el mundo en torno a Ucrania".



Para pasar este invierno, según Zelenski, los ucranianos tienen que defenderse "más que nunca", ser "aún más resistentes" e incluso estar "más unidos que nunca" y, por ello, "no puede haber conflictos ni luchas internas".



Las fuerzas armadas ucranianas mantienen "posiciones firmes", pero todos deben hacer "lo posible" para apoyar y fortalecer las fuerzas de defensa, ha dicho.