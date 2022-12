Foro binacional de cara a la Cumbre de la Paz entre México y EE.UU.

Activistas, migrantes, periodistas y representantes de la comunidad LGBT+ y comunidades indígenas se reunieron este viernes en la fronteriza Tijuana en un foro binacional para preparar una agenda de propuestas de trabajo previo a la realización de la Cumbre de la Paz entre México y Estados Unidos.



En el foro, diversos actores participantes dialogaron en torno a sus contextos, sus vulnerabilidades y los retos que afrontan, de los que se concluyeron propuestas para mejorar la relación binacional desde la comunidad y generar ese planteamiento a las autoridades de ambos países.



Marco Castillo, codirector de la organización Global Exchange, compartió a medios que las diversas organizaciones y activistas de ambos lados de la frontera enfrentan problemáticas y tienen necesidades "muy similares, por lo que es necesario construir una cadena internacional de apoyo que genere ambientes de paz".



Condenó que "el Estado nación quedó muy chiquito para todas las problemáticas que tenemos como sociedad, por lo que es necesario generar y marcar una agenda que se construya desde la comunidad y el diálogo de quienes son actores importantes cada uno en su trinchera".



Estos foros se han venido realizando de manera constante en lugares como el sur del Bronx, en New York, en San Francisco, Los Ángeles, Ciudad de México y ahora en Tijuana.



En esta ciudad se dio el convenio con la organización Espacio Migrante para recabar estas propuestas que serán compiladas en una agenda que le presentarán a los presidentes de México y Estados Unidos.



Entre las personas que participaron en este foro estuvieron líderes como Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; Fabián Arias, padre de la Iglesia San Pedro en New York,; Avelina Fonseca, integrante de la organización Las Vanders; y Jorden Giger, fundador del movimiento Black Lives Matter en Indiana.



Entre las propuestas están la petición de reforzar una mejor procuración de justicia, abolir la corrupción y la impunidad, generar mejores garantías de seguridad y atención integral tanto para víctimas, como migrantes y activistas que trabajan con comunidades vulnerables.



Cristina Bautista dijo a EFE que es necesario se realicen este tipo de foros pues "debemos alcanzar la justicia en todos los sentidos, para que no se repitan actos tan atroces como los de nuestros hijos (los 43 normalistas de Ayotzinapa) y comenzar a construir puentes de apoyo con otras organizaciones para que nuestra voz siga resonando".



Giselle, migrante trans, compartió durante el foro la dura experiencia que le tocó vivir durante su tránsito por el territorio mexicano, en el que sufrió de abuso.



"Las autoridades deben llevar en sus agendas el acompañamiento real de los migrantes que salen de una situación de violencia y en el camino nos enfrentamos a otro tipo de situaciones como la discriminación y el abuso sexual", apuntó.



Estas propuestas se concentrarán en una agenda que el personal de Global Exchange presentará ante el Congreso del Gobierno mexicano el próximo 23 de diciembre.



Posteriormente será presentada a los presidentes de México y Estados Unidos durante la reunión que sostendrán entre el 9 y 10 de enero, con la idea de marcar una pauta y un compromiso con estas organizaciones.