Estados Unidos no renovará la emergencia por viruela del mono cuando venza en enero

El Gobierno de Estados Unidos no renovará la emergencia sanitaria decretada en agosto por la viruela del mono cuando esta venza el próximo 31 de enero, ante la gran caída de casos y el aumento de la vacunación entre la población.



En un comunicado, el secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, Xavier Becerra, anunció que la emergencia no se renovará, después de que la viruela del mono haya infectado en el país a unas 30.000 personas y haya causado la muerte a 15 de ellas.



Los casos semanales de viruela del mono, que esta semana ha sido rebautizada como "mpox" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son ya un 90 % menos que en el pico de la enfermedad a mediados de este año, indicó el máximo responsable del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Los contagios siguen bajando, con sólo 620 registrados esta semana", señaló en una rueda de prensa el máximo responsable de la OMS, quien destacó que buena parte de los nuevos casos se están detectando en Latinoamérica.



En el brote de este año, que fue declarado emergencia sanitaria internacional por la OMS, se confirmaron más de 81.000 casos (59 de ellos mortales) en más de un centenar de países, siendo los más afectados EEUU (29.000 positivos), Brasil (10.000), España (7.400), Francia (4.100) y Colombia (3.800).



La OMS anunció el lunes que pasaría a referirse a la enfermedad con el nombre de "mpox", para intentar evitar comentarios racistas o estigmatizadores en relación con la enfermedad como los que han circulado en internet este año.



No obstante, el organismo aceptó seguir reconociendo el término "viruela del mono" como sinónimo durante un año.