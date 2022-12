Un activista de Tiananmen ve en protestas covid un punto de inflexión para China

El académico chino Wang Dan, uno de los antiguos líderes del movimiento estudiantil de Tiananmen, ve en las protestas sociales desatadas en China por el hartazgo con su política de "covid cero" un posible punto de inflexión para el país.



En una rueda de prensa ofrecida este jueves en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón, en Tokio, Wang dijo que estas inusuales protestas públicas tendrán "una influencia significativa en la sociedad china", que muestra signos de "dirigirse a una nueva era" a pesar de posibles represiones, y afirmó que le han conmovido.



Wang, actualmente académico viviendo en el exilio, dijo haber sentido que "el espíritu de 1989 ha regresado", por la movilización vista entre estudiantes, como en aquel entonces, y alabó el "despertar" entre los que han hecho inusuales llamamientos para que el presidente, Xi Jinping, y el Partido Comunista cedan el testigo.



"El impacto más importante que han logrado las protestas es la comunicación", declaró Wang. "Debido a la estricta censura, los ciudadanos chinos no pueden discutir e intercambiar abiertamente sus opiniones sobre temas políticos, y ahora lo están haciendo", añadió.



Muchas de las recientes manifestaciones surgidas en importantes urbes del país se han producido a raíz de la muerte de una decena de personas en un incendio en un edificio confinado por covid pese al bajo riesgo en la ciudad de Urumqi, cuyo salvamento se habría visto dificultado precisamente por la restricciones epidémicas.



A ello se ha sumado el patente hartazgo de la población obrera de las periferias de las grandes ciudades, que han visto decaer su trabajo por las estrictas medidas de la política "covid cero", y que vio en el incendio un detonante tras otros incidentes.



En los últimos días las autoridades chinas han tratado de aliviar algunas medidas tras el estallido social, pero Wang considera que las manifestaciones suponen un "duro golpe" para Xi, que podría eventualmente optar por una respuesta más enérgica.



Wang es uno de los 47 activistas que han firmado una carta remitida esta semana al ejército y la policía de China pidiéndoles que "no repitan la tragedia" de los soldados que dispararon contra los manifestantes de la plaza de Tiananmen en 1989.



Entonces, los estudiantes se manifestaron para pedir democracia y acción gubernamental ante la corrupción tras la muerte del ex secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang, desafiando la ley marcial.



Tras la sangrienta represión en la plaza, Wang, que era estudiante de la Universidad de Pekín y uno de los que encabezaron las protestas, fue detenido y pasó seis años en prisión.



Después de su liberación fue detenido nuevamente en 1995 por criticar al partido único chino y sentenciado a once años de cárcel. En 1998 fue liberado y se exilió a Estados Unidos.