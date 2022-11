Irán niega la autoría del ataque contra un petrolero cerca de la costa de Omán

El Gobierno de Irán negó este lunes la autoría del ataque con un dron contra el barco petrolero MV Pacific Zircon, con bandera de Liberia y vinculado a Israel, del que fue acusado por Estados Unidos.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, afirmó que las acusaciones estadounidenses “no tienen base” y aseguró que Israel está detrás de esas recriminaciones.



“Si Irán hace algo, tiene el valor de aceptar la responsabilidad”, dijo el diplomático.



El buque MV Pacific Zircon fue alcanzado por un proyectil cuando navegaba por el golfo de Omán a mediados de mes, incidente en el que registró "algunos daños menores", pero la tripulación salió ilesa, no se ha producido ningún derramamiento de vertidos al mar, ni entrada de agua a la embarcación.



Un día después, Estados Unidos acusó a Irán del ataque “usando un avión no tripulado, una capacidad letal que está utilizando cada vez más, tanto directamente como a través de sus aliados”.



Según el diario The Jerusalem Post, la embarcación atacada es operada por la compañía Eastern Pacific Shipping, con sede en Singapur y propiedad del magnate israelí Idan Ofer.



El golfo de Omán y el vecino Pérsico han sido en los últimos años escenario de diversos incidentes, como actos de sabotaje contra petroleros y cargueros, algunos de ellos mediante la colocación de minas lapa en los cascos de los barcos, e incluso abordajes y secuestros.