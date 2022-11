Finlandia ya debería haber ingresado en la OTAN, según su primera ministra

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, lamentó este domingo los retrasos en el proceso de ratificación para el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN y afirmó que éste ya debería haberse completado.



"El proceso está tardando más de lo que nos gustaría. Ya deberíamos haber sido aceptados y el proceso de ratificación debería haberse completado", dijo Marin en una entrevista con la radio pública finlandesa.



Han ratificado ya la ampliación 28 de 30 países miembros de la alianza, pero para que ésa sea efectiva deben hacerlo también Hungría -cuyo parlamento votará la cuestión a principios del año que viene- y Turquía, que reclama a los dos candidatos y en especial a Suecia una mayor cooperación en la lucha contra los disidentes políticos.



Marin subrayó no obstante que a pesar de los retrasos la seguridad de los finlandeses no está en peligro y enfatizó la importancia en que Finlandia y Suecia, que solicitaron el ingreso en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, puedan acceder a la alianza al mismo tiempo.



Sin embargo, señaló, si algunos Parlamentos funcionan de tal manera que el proceso de ratificación de cada candidato es independiente y se vota por separado, no hay nada que Helsinki pueda hacer al respecto.



En la entrevista, la primera ministra socialdemócrata abordó además la subida de los precios de los alimentos, que se han incrementado en Finlandia en un 15 % con respecto al año anterior.



Marin atribuyó esta situación a la crisis del mercado energético y criticó que las compañías del sector estén obteniendo enormes beneficios mientras que los ciudadanos y la sociedad soportan la carga.



Por ello, defendió la introducción de legislación que permita limitar los beneficios de las energéticas, que según propuso podrían utilizarse para financiar medidas de apoyo a los ciudadanos y evitar un mayor endeudamiento del Estado.