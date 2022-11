Al menos un muerto y una decena de desaparecidos en un corrimiento de tierras en Italia

El balance provisional del corrimiento de tierras en la isla italiana de Ischia (sur) se mantiene en un muerto y "una decena" de desaparecidos, confirmó este sábado el delegado del Gobierno en Nápoles, Claudio Palomba, en rueda de prensa.



"Las labores siguen en curso pero entorpecidas por las condiciones meteorológicas", añadió el jefe de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, que vaticinó una noche "complicada" de búsquedas.



La isla de Ischia, frente al Golfo de Nápoles, registró esta noche lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y un grave corrimiento de tierra que arrastró violentamente todo a su paso en el municipio de Casamicciola, en su cara norte.



Una parte de una montaña cedió y alcanzó varias casas de la localidad, que están siendo rastreadas con mucho esfuerzo y dificultades por los equipos de emergencia, reforzados con unidades llegadas desde Nápoles y de otros puntos.



En un primer momento el ministro de Infraestructuras y vicepresidente, Matteo Salvini, había anunciado ocho muertos, pero luego el titular de Interior, Matteo Piantedosi, le rectificó y señaló que no constaba muerto alguno, solo desaparecidos.



Poco después se recuperó el cadáver de una mujer joven que todavía no ha sido identificada y varias personas tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas un chico en condiciones graves por un fuerte traumatismo en el tórax.



Además, ocho personas de las que al principio no se tenían noticias, han sido localizadas vivas en otros putos de la isla, y unas doscientas personas han tenido que ser evacuadas y son asistidas en un estadio de la localidad.



Las imágenes que llegan de Ischia, una isla volcánica famosa por sus aguas termales, son de auténtica devastación, con casas derrumbadas, calles repletas de rocas y árboles arrancados de raíz y coches y autobuses arrastrados hasta la propia costa.



"La situación es muy difícil porque se trata de personas que están probablemente bajo el fango", explicó Piantedosi, en la televisión pública.



La primera ministra, Giorgia Meloni, sigue la situación desde Roma mientras que al lugar llegaron sus ministros de Exteriores y de Cultura, Antonio Tajani y Gennaro Sangiuliano, que habían acudido a Nápoles para el estreno del Teatro San Carlo, finalmente pospuesto.