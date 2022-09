Lukashenko dice que Bielorrusia no combatirá en Ucrania

El presidente de Lukashenko, Alexandr Lukashenko, aseguró este viernes que su país no combatirá en Ucrania, en medio de informaciones sobre el posible envío de decenas de miles de soldados a zonas de combate.



"Tenemos con Rusia una alianza más estrecha que la de la OTAN. ¿Qué queréis de nosotros? Pero también insistimos en que no vamos a combatir en Ucrania", dijo Lukashenko al recibir las cartas credenciales de 11 embajadores extranjeros en Minsk, entre ellos los nuevos jefes de las misiones de Argentina y Cuba.



Según Lukashenko, citado por la agencia Belta, Minsk "lo hace todo" para parar el "derramamiento de sangre" en Ucrania.



"Pero los hay quienes necesitan que se derrame sangre", dijo el líder bielorruso a los diplomáticos.



El exministro de Cultura y dirigente opositor bielorruso exiliado en Polonia, Pável Latushko, escribió ayer que Lukashenko ha prometido al Kremlin enviar 100.000 soldados a Ucrania y que, por tanto, se está preparando para una guerra a gran escala.



"Lukashenko se está preparando para una guerra a gran escala. Occidente tiene que darle un ultimátum que no puede rechazar", escribió el opositor bielorruso", escribió en Twitter.