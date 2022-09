"La UE seguirá apoyando a Ucrania económica y militarmente"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que la UE seguirá apoyando “política, económica y militarmente” a Ucrania en la “atroz guerra” de Vladímir Putin, que tiene el fin de “revertir el curso de la historia” obstaculizando el camino a la democracia.



En su discurso en el Foro de la Democracia de Atenas, que se celebra anualmente en la capital griega, Von der Leyen defendió la rápida reacción de la Unión Europea a la invasión de Putin al destacar que el bloque introdujo el “mayor paquete de sanciones jamás visto”, envió ayuda militar y recibió más de ocho millones de refugiados ucranianos.



La política alemana señaló que el “chantaje energético” del presidente ruso está “presionando nuestra forma de vida” pero al mismo tiempo “estamos siendo sometidos al prueba de defender la democracia y a mantenernos unidos y decididos”.



En su discurso, Von der Leyen recalcó que la lucha para la libertad no se refleja solo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo donde la autocracia esta ganando terreno, como en Hong Kong o Irán, donde “mujeres valientes se levantan y exigen respeto e igualdad”.



La presidenta de la CE se refirió también al respeto de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea, donde se resiste “el racismo y el antisemitismo, la violación de derechos de las minorías, como los de la comunidad LGBTQ”.



El Estado de derecho y la independencia de la justicia se ven también amenazadas en algunas partes del bloque y también existen preocupaciones sobre la corrupción, añadió.



Von der Leyen recalcó que una de las principales prioridades en las que tiene que enfocarse la Unión Europea es poder “protegerse mejor de interferencias extranjeras”, sean estas campañas de desinformación, ciberataques o acciones militares.



Otra es contrarrestar el cambio climático, que es “una carga colosal para el futuro de nuestros hijos”, según señaló.



El Foro de la Democracia de Atenas se celebra anualmente en la capital griega a cargo de la Fundación Democracia y Cultura, este año en cooperación con The New York Times.