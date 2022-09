La UE "no reconoce y nunca reconocerá" resultado de referendos en zonas Ucrania

La Unión Europea afirmó este miércoles que "no reconoce y nunca reconocerá" el resultado "falsificado" de los referendos "ilegales" organizados en las regiones de ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia por Rusia, e instó a la comunidad internacional a hacer lo mismo.



En una declaración en nombre de los Veintisiete, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a condenar "en los términos más enérgicos" estos "falsos" referendos en los que una aplastante mayoría habría apoyado la anexión a Rusia.



"La UE no reconoce y nunca reconocerá estos 'referendos' ilegales y su resultado falsificado, ni ninguna decisión tomada sobre la base de este resultado, e insta a todos los miembros de las Naciones Unidas a hacer lo mismo", dijo Borrell, que acusó a Rusia una vez más de tratar de "cambiar por la fuerza las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, lo que constituye una clara y grave violación de la Carta de la ONU".



"Su resultado es nulo de pleno derecho y no puede producir efecto jurídico alguno", incidió el jefe de la diplomacia europea.



Esos referendos, añadió, "no tienen legitimidad y violan flagrantemente el derecho internacional y las obligaciones internacionales de Rusia", ya que se llevaron a cabo mientras Rusia libra "una guerra de agresión" contra Ucrania con el fin de anexionarse los territorios ocupados de Ucrania.



Borrell denunció igualmente los "abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, así como de intimidación de ciudadanos ucranianos por parte de Rusia y sus autoridades designadas ilegítimamente en los territorios ocupados de Ucrania".



Por lo tanto, recalcó que los votos se obtuvieron "bajo presión y apresuradamente" sin respetar la libre decisión de las personas que viven en estas regiones de Ucrania.



En ese contexto, la UE elogió el "coraje" de quienes se opusieron a los referendos y siguen resistiendo a la ocupación rusa, al tiempo que avisó de que deberán rendir cuentas todos los implicados en la organización de esas consultas falsas, así como los responsables de otras violaciones del derecho internacional en Ucrania.



Borrell aludió a medidas restrictivas adicionales contra Rusia, que fueron presentadas esta tarde por él y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa sin preguntas.



Se trata del octavo paquete de medidas restrictivas que la UE se dispone a adoptar desde que Rusia inició su guerra contra Ucrania el pasado 24 de febrero.



Un tope al precio del petróleo ruso y la prohibición a los ciudadanos europeos de poder formar parte de los consejos de administración de las empresas públicas rusas son dos de las medidas propuestas por Bruselas en respuesta a la movilización parcial que el presidente ruso, Vladimir Putiin, decretó la semana pasada, así como una reacción ante su amenaza de emplear armas nucleares y los referendos en zonas del este y sur de Ucrania.