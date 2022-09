Los líderes de cuatro regiones ucranianas separatistas llegan a Rusia

Los líderes prorrusos de las cuatro regiones en el este y sur de Ucrania ocupadas parcialmente por las tropas rusas y que la víspera solicitaron al presidente ruso, Vladímir Putin, la anexión de sus territorios a Rusia llegaron a Moscú para impulsar esta medida ante el jefe del Kremlin.



"El vuelo histórico que transportó a los jefes de las áreas liberadas aterrizó en Moscú", escribió el vicejefe de la administración prorrusa de Jersón, Kiril Stremoúsov, en su cuenta de Telegram.



Añadió que las regiones de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk "se reunieron en Moscú para tomar una decisión histórica".



Los jefes separatistas de Jersón, Volodímir Saldo; de Zaporiyia, Yevgueni Balitski; de Donetsk, Denís Pushilin; y de Lugansk, Leonid Pásechnik, pidieron la víspera a Putin la incorporación de sus territorios a Rusia tras los referendos -considerados ilegales por la comunidad internacional y Ucrania- celebrados en estas cuatro regiones ucranianas.



Según los resultados difundidos por las autoridades prorrusas con el cien por cien de las papeletas escrutadas, entre el 87,05 y el 99,23 % de los votantes en los territorios controlados parcialmente por las fuerzas rusas en el este y sur de Ucrania apoyaron la anexión a Rusia.



Los cuatro líderes aspiran a reunirse con el mandatario ruso para entregarle en mano sus peticiones de anexión, si bien el Kremlin aún no ha confirmado un encuentro.



Lo que sí está previsto para hoy es un acto de apoyo a los referendos en el centro de la capital rusa, para lo que las autoridades de Moscú ya han advertido de un corte de tráfico en los alrededores del Kremlin.



Según las leyes rusas, Putin debería primero reconocer la independencia de Jersón y Zaporiyia, algo que ya hizo el 21 de febrero con Donetsk y Lugansk.



Después el presidente ruso y todos los líderes separatistas deben firmar los acuerdos de anexión, tras lo cual el Tribunal Constitucional debe examinarlos.



Tras este paso, la anexión debe ser adoptada por la Duma del Estado o Cámara Baja y el Senado, que se reunirán los días 3 y 4 de octubre, y posteriormente Putin debe firmar la ley.



El diario independiente Meduza informó de que el Kremlin no quiere darse prisa con la anexión cuando "las circunstancias no lo requieren".



Según sus fuentes, cercanas a la Administración Presidencial, el efecto publicitario será actualmente "casi cero" por el descontento popular derivado de la movilización parcial decretada el pasado día 21 por Putin, tal y como revelaría una encuesta efectuada por el Kremlin.