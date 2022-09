Nord Stream dice que moviliza todos los recursos para evaluar daños en gasoducto

La operadora del gasoducto Nord Stream indicó hoy que todo sugiere que se han producido "daños físicos" en el mar Báltico en la infraestructura energética, y aseguró que ha comenzado a movilizar todos los recursos necesarios para estudiar las causas del incidente.



"La importante caída de la presión provocada por la fuga de gas en ambos hilos del gasoducto Nord Stream registrada el lunes, lleva a una fuerte suposición de que se ha causado un daño físico", señaló en un comunicado la empresa Nord Stream AG, con sede en Suiza.



La operadora del gasoducto aseguró que "ha comenzado la movilización de todos los recursos necesarios para evaluar los daños en cooperación con las autoridades locales pertinentes" de Dinamarca y Suecia.



"Actualmente, no es posible prever un calendario para restaurar la infraestructura de gas. Las causas del incidente se aclararán como resultado de la investigación", agregó.



Los dos daños en las tuberías del Nord Stream han sido identificadas y están ubicadas al noreste de la isla de Bornholm en las zonas económicas exclusivas sueca y danesa, respectivamente, recalcó, al tiempo que aseguró que informó "inmediatamente a los guardacostas correspondientes del incidente".



El gasoducto se encuentra parado desde hace un mes -primero por "labores de mantenimiento rutinarias" y después por una supuesta fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún estaba operativa y que Rusia alega no puede reparar por las sanciones occidentales impuestas al país por su campaña militar en Ucrania.



Nord Stram AG no se pronunció sobre la fuga detectada también casi simultáneamente en uno de los hilos del gasoducto Nord Stream 2, que nunca llegó a operar porque Berlín bloqueó su certificación incluso antes de la intervención bélica en Ucrania.



Ambos gasoductos, aunque no están operativos actualmente están llenos de gas y deben mantener por tanto una presión estable.



Nord Stream 2 AG se encuentra bajo un administrador interino tras registrar un procedimiento de insolvencia que está siendo coordinado por una corte en Zug, Suiza, y que suspendió el trámite de disolución hasta enero de 2023 al prolongar este mes cuatro meses una moratoria al pago de créditos, según la agencia oficial TASS.



Los gobiernos danés y sueco apuntaron el martes a un "acto intencionado" como cause probable de las fugas en los dos gasoductos.



"La clara valoración de las autoridades es que se trata de un acto intencionado y no de un accidente", dijo en rueda de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.



Su homónima sueca, Magdalena Andersson, concluyó una hora después, en otra comparecencia posterior en Estocolmo, que "probablemente" lo ocurrido obedezca a un "sabotaje".



El Kremlin se mostró ayer "alarmado" por el incidente y no descartó "ninguna versión" sobre las causas de lo sucedido.