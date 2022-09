La operadora de Nord Stream no puede decir cuándo se restaurarán los gasoductos

La operadora de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 calificó hoy de "sin precedentes" los daños que han sufrido simultáneamente tres tuberías de las dos infraestructuras que han provocado fugas en el mar Báltico, y dijo que es imposible prever cuándo se restaurarán.



"Los daños que ocurrieron simultáneamente en tres hilos de gasoductos en alta mar del sistema Nord Stream el mismo día no tienen precedentes. Todavía no es posible estimar el momento de la restauración de la infraestructura de transporte de gas", dijo Nord Stream AG, con sede en Suiza.



En la noche del domingo al lunes se detectó una fuga en uno de los dos hilos del Nord Stream 2, que nunca entró a operar debido al bloqueo por parte de Berlín de la infraestructura incluso antes de la intervención bélica en Ucrania.



No obstante, la infraestructura gasística fue llenada de gas y debe mantener por tanto la presión.



La fuga se registró en la zona económica exclusiva de Dinamarca al sureste de la isla de Bornholm, en el mar Báltico.



La víspera se observaron además fugas en ambos hilos del Nord Stream 1 al noreste de Bornholm tras informar la operadora de una caída de la presión.



El primer Nord Stream, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, está detenido también tras alegar Rusia una fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún estaba en funcionamiento.



Moscú afirma que la turbina afectada, al igual que las demás que van fallando, no puede ser reparada debido a las sanciones occidentales, mientras que la Unión Europea (UE) considera que se trata de una excusa para "chantajear" a Europa con el gas como arma.



La Dirección General de Energía de Dinamarca declaró la emergencia en los sectores eléctrico y gasístico.



"La rotura de las tuberías ocurre rara vez, por eso vemos motivo para aumentar el nivel de emergencia como resultado de los hechos ocurridos el último día. Queremos asegurar la vigilancia minuciosa de la infraestructura crítica para reforzar la seguridad de suministro", consta en un comunicado.



La Marina danesa ha decretado una orden que prohíbe la navegación en un radio de cinco millas alrededor de las zonas de las fugas y, los vuelos, en un área de un kilómetro.