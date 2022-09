Zelenski a los "camaradas" rusos: Si vienes a matar, no saldrás con vida

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha dirigido esta noche de nuevo a los rusos, a los que tras tratarles de "camaradas", les ha asegurado: si vienes a matar no saldrás con vida.



"Si vienes a quitarle la vida a nuestros hijos -te lo diré como padre- no te dejaremos ir con vida", les ha dicho este domingo en ruso en su habitual discurso nocturno.



Zelenski ha vuelto a insistir en que los movilizados por Rusia tienen varias salidas: evitar la movilización, huir o rendirse a los ucranianos a la primera oportunidad.



"Cuantos más ciudadanos de la Federación Rusa intenten al menos proteger sus propias vidas, antes terminará esta guerra criminal de Rusia contra el pueblo de Ucrania", ha asegurado el presidente ucraniano.



Zelenski ha aprovechado el discurso de esta noche para celebrar que las estructuras estatales de Ucrania están funcionando "plenamente" en todos los ámbitos: asistencia médica, social, jurídica: tratamiento, rehabilitación, restauración de documentos, tarjetas bancarias, vivienda, etc.