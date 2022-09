Meloni y la derecha ganan las elecciones en Italia, según los sondeos a pie de urna

La coalición de derechas formada por Hermanos de Italia (FdI), Liga y Forza Italia (FI) se perfila como ganadora de las elecciones generales al obtener entre un 41 % y un 45 % de los votos, mientras la de centroizquierda obtendría entre un 25,5 % y un 29,5 %, según el sondeo a pie de urna difundido al cierre de los colegios por la televisión pública RAI.



La formación de la ultraderechista Giorgia Meloni, de 45 años y que puede convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno en Italia si se confirma una mayoría suficiente, es el partido más votado con entre un 22 % y un 26 %, según la encuesta, lo que supone una subida meteórica de FdI respecto a las anteriores elecciones, en las que obtuvo un 4,3 %.



"Con estos números podemos gobernar", dijo el diputado Fabio Rampelli en el hotel Parco dei Principi, donde se ha reunido la dirección de FdI y de la coalición en Roma, nada más conocer las primeras encuestas, aunque no es fácil todavía saber cómo quedarán finalmente los resultados.



El líder de Liga, el soberanista Matteo Salvini, celebró la ventaja de su coalición tanto en el Senado como en la Cámara, aunque su partido se desplomó hasta entre el 8,5 % y el 12,5 %, por debajo de los sondeos que se publicaron hace 15 días.



"El centroderecha tiene ventaja tanto en la Cámara como en el Senado. Será una noche larga, pero ahora os quiero decir gracias", dijo Salvini en Twitter y se convirtió en el primer político que comentó los resultados.



Además, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) con una horquilla de votos entre el 13,5 % y el 17,5 % superaría a la Liga y se convertiría en el tercer partido del país tras FdI y el Partido Demócrata, de Enrico Letta, que conquistó entre el 17 % y el 21 %.



El "tercer polo", que agrupa a los centristas Carlo Calenda y Matteo Renzi, consigue entre el 6,5 % y el 8,5% de los votos.



El sondeo de los analistas de YouTrend para el canal privado SkyTG24 confirma estos pronósticos, con un triunfo del centroderecha en el Senado con el 42,6 %, que se repartiría entre FdI un 23,7 %, la Liga 9,8 % y FI, 7,9 %



El centroizquierda sumaría un 27,8 %, con el PD en el 20,1 %, mientras que el M5S lograría el 16,1 %, mientras que Calenda y Renzi sumarían un 7,4 %.



EL FANTASMA DE LA ABSTENCIÓN



El fantasma de la abstención, que rondaba desde que se publicaron las últimas encuestas hace 15 días, como marca la ley, cuando se cifró en un posible 40 %, acabó por hacer finalmente su aparición, con un porcentaje cercano al 36 %, que se convierte en el más alto de la historia de las elecciones generales en italia.



Hasta ahora ese dudoso honor recaía en los últimos comicios, en 2018, cuando fue del 27 %, en una subida constante en la última década, pues en los de 2006 la abstención se limitó al 17 %.



El primer dato de afluencia a las urnas, a las 12.00 horas (10.00 GMT), fue del 19,21 %, un dato muy similar al 19,43 % registrado a la misma hora en 2018, pero aumentó en la segunda comunicación del Ministerio de Interior, a las 17.00 (15.00 GMT) cuando se pasó al 51,16 % frente al 58,40 % de hace cuatro años.



Según los primeros análisis, la afluencia desciende en todo el país, pero sobre todo en el sur donde en ciudades como Nápoles bajó hasta en 10 puntos.



LAS IMÁGENES DEL DÍA



"Nunca había visto colas para votar en Italia, que bien", dijo el líder de Fi, Silvio Berlusconi, que protagonizó una de las imágenes del día cuando esperaba su turno para meter la papeleta en la urna junto con su pareja y diputada del partido, Marta Fascina, mientras se daban un beso. Después, al preguntarle mientras salía del colegio electoral, si cantaría el Bella Ciao, la canción de los partisanos italianos, aseguró: "no, es una canción de izquierdas".



Aunque, sin duda, ha sido Meloni la que acaparado el mayor interés de fotógrafos y periodistas, hasta el punto de que decidió posponer su votación desde la mañana a la noche para evitar molestias a los otros electores.



Pero mientras tanto dejaba a todos entre atónitos y divertidos con un video colgado en sus redes sociales en el que aparecía con dos melones a la altura de su pecho para jugar con su apellido (el plural de melón). Y sonriendo a la cámara y guiñando un ojo afirmaba: "25 de septiembre. He dicho todo".