Volodímir Zelenski advierte a los rusos reclutados ante su "movilización a las tumbas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha vuelto a dirigir a los ciudadanos rusos que son reclutados para advertirles que forman parte de una "movilización a las tumbas" porque les están enviando a la muerte.



"A los comandantes rusos no les importa la vida de los rusos, solo necesitan reponer los espacios vacíos que dejan los muertos, los heridos, los que huyeron o los soldados rusos que fueron capturados", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso nocturno.



En una alocución en ruso, Zelenski ha dicho esta noche que no es "casualidad" que el reclutamiento de reservistas por Rusia "fuera calificada inmediatamente de movilización a las tumbas por los propios ciudadanos de Rusia".



"Las autoridades rusas son muy conscientes de que están enviando a sus ciudadanos a la muerte; no hay otras opciones", ha añadido.



Según Zelenski, al Gobierno ruso no le importa a quién recluta, ya sean jóvenes o jubilados del ejército soviético.



"Así que -les ha dicho a los reservistas- ha llegado el momento clave para ti: ahora mismo se está decidiendo si tu vida terminará o no. Es mejor no tomar una carta de reclutamiento que morir en una tierra extranjera como criminal de guerra".



Es mejor, ha proseguido, "huir de la movilización criminal que quedar lisiado y luego cargar con la responsabilidad en la corte por participar en la guerra de agresión".



Y también, ha añadido Zelenski, "es mejor rendirse al cautiverio ucraniano que ser asesinado por los golpes de nuestras armas, golpes absolutamente justos, mientras Ucrania se defiende en esta guerra"



El presidente ucraniano ha asegurado que Ucrania garantiza a todo soldado ruso que se entregue tres cosas: "Primero, serás tratado de manera civilizada, de acuerdo con todas las convenciones. En segundo lugar, nadie sabrá las circunstancias de su entrega, nadie en Rusia sabrá que su entrega fue voluntaria. Y tercero, si tiene miedo de regresar a Rusia y no desea un intercambio, también encontraremos la manera de garantizarlo".