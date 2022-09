Zelenski anima las protestas en Rusia, aunque reconoce que no son masivas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha valorado y animado las protestas de ciudadanos rusos contra el reclutamiento de 300.000 reservistas anunciado por Vladímir Putin y aunque reconoce que no son "masivas", constituyen "un indicador".



En su habitual mensaje nocturno, Zelenski se ha dirigido en ruso a los ciudadanos de Rusia y les ha animado a protestar contra la decisión de su país de reclutar nuevos efectivos para, les ha dicho, evitar morir o quedar lisiado en el conflicto.



"Las protestas contra la movilización -ha manifestado el líder ucraniano- tuvieron lugar en las ciudades de Rusia, aunque no masivas, pero tuvieron lugar. Y tienen lugar. Y esto es un indicador. No solo en Moscú y San Petersburgo. Conocemos el estado de ánimo real en las regiones de Rusia".



Y ha añadido: "Vemos que las personas en Daguestán, en Buriatia, en otras repúblicas nacionales y regiones de Rusia entienden que simplemente fueron arrojados. Arrojados a la muerte".



"¿Por qué, por ejemplo, Daguestanis o cualquier otra persona debería morir en la región de Kharkiv o cerca de Donetsk? Porque una persona en Rusia así lo decidió para todos los ciudadanos de Rusia. No hay otra razón. Eso es lo que quiere".



Zelenski ha asegurado esta noche que Rusia está ahora preparando el reclutamiento de un millón de hombres después de que su ejército regular no resistiera y se desmoronase en el territorio ucraniano ocupado desde febrero.



"Sabemos con certeza que las cartas de reclutamiento para 300.000 personas (anunciadas el miércoles) fueron impresas y firmadas con anticipación, incluso antes de que apareciera esta decisión de movilización", ha asegurado en su habitual discurso nocturno.



En su alocución, el presidente ucraniano ha subrayado que 55.000 soldados rusos han muerto en los últimos seis meses y "decenas de miles" están heridos y mutilados.



Por eso, se ha dirigido a los rusos y les ha espetado: "¿Quieren más? ¿No? Entonces protesta. Defiéndete. Huir. O rendirse al cautiverio ucraniano. Estas son opciones para que usted sobreviva".