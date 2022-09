Scholz: "Putin sólo abandonará su guerra si ve que no puede ganar"

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este martes en la ONU que el presidente ruso, Vladímir Putin, "sólo abandonará su guerra y sus ambiciones imperialistas si ve que no puede ganar", por lo que urgió a apoyar a Ucrania por todos los medios.



"El presidente Putin está haciendo una guerra con un único objetivo: hacerse con Ucrania. La libre determinación y la independencia política no cuentan para él. Sólo hay una palabra para esto. Esto es imperialismo simple y llanamente", dijo Scholz.



En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder alemán subrayó que "el retorno del imperialismo no es sólo un desastre para Europa" sino también para todo el orden global pacífico.



Por ello, insistió en que no se puede ser "indiferente" ante esta guerra y la forma en la que termine y subrayó que Ucrania tiene que poder defenderse.



"Por eso no vamos a aceptar una paz dictada por Rusia, ni vamos a aceptar ningún falso referéndum", dijo en referencia a las consultas convocadas por las autoproclamadas repúblicas populares en el este de Ucrania y las administraciones prorrusas en las regiones de Jersón y Zaporiyia.



Scholz dijo que su mensaje es claro: "estamos firmemente del lado de quienes están bajo ataque. Por la protección de las vidas y la libertad de los ucranianos y por la protección de nuestro orden internacional".



El canciller alemán avanzó también que su país se está preparando para apoyar la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto y dijo que en octubre acogerá en Berlín una conferencia de expertos para comenzar a discutir esa tarea.



En su discurso, Scholz abordó además otras cuestiones como la crisis climática y la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que Alemania está dispuesta a "asumir más responsabilidad", como miembro permanente en caso de que se acuerden esos cambios, pero empezando ya como participante no permanente como candidato a una plaza en el bienio 2027-2028.