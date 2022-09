Erdogan: Moscú debe abandonar el territorio invadido

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, estaría dispuesto a poner fin "lo antes posible" a la guerra con Ucrania.



Erdogan dijo en una entrevista con el canal estadounidense PBS que habló de forma extensa con Putin sobre la guerra en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad uzbeka de Samarcanda.



"En Uzbekistán me reuní con el presidente Putin y tuvimos discusiones muy extensas. Y él me ha demostrado que está dispuesto a terminar con esto lo antes posible. Esa fue mi impresión, porque la forma en que van las cosas en este momento es bastante problemática", señaló el presidente turco.



Erdogan muestra su deseo de que se ponga fin a la guerra con "un acuerdo recíproco" y asegura que no quiere tomar partido, pero subraya que nada justifica la invasión rusa, que Moscú debe abandonar el territorio invadido y defendió la unidad territorial de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas.



"Si se va a establecer la paz en Ucrania, por supuesto, la devolución del territorio invadido será muy importante. Esto es lo que se espera", señala.



Erdogan también señala que Kiev y Moscú "intercambiarán 200 rehenes previo acuerdo", sin dar más detalles.



Preguntado si Putin se equivocó al invadir Ucrania, Erdogan contesta: "Ningún líder diría a posteriori que fue un error, que se equivocó".



Sobre las acusaciones contra el Ejército ruso de haber causado masacres durante la invasión, Erdogan señala que también ha habido víctimas civiles prorrusas y que debe ser Naciones Unidas el órgano que determine qué sucedió, y subraya: "No podemos tomar partido. Y no estaría bien que hiciéramos eso".



Turquía mantiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia, y Erdogan lo justifica explicando que de alcanzarse un acuerdo que ponga fin a la guerra éste debe satisfacer a las partes involucradas.



"No vamos a llegar a esa conclusión (de la guerra) tomando partido. No vamos a defender a un solo líder. Pero, en cambio, tenemos que buscar una conclusión que satisfaga a todas las partes involucradas", sostuvo.



En la reciente cumbre en Samarcanda, Putin reconoció que China e India habían expresado "preocupaciones" por la guerra de Ucrania que lanzó Moscú el pasado 24 de febrero.



Putin dijo en esa cumbre al primer ministro de India, Narendra Modi, que hará todo lo que pueda para que termine lo antes posible el conflicto en Ucrania.



"Conozco su postura con respecto al conflicto en Ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia. Haremos todo lo posible para que termine cuanto antes", dijo Putin a Modi en una reunión en la ciudad uzbeka. El jefe del Kremlin aseguró que es Ucrania la que se niega a negociar con Rusia.