La ciudad china de Chengdu levanta su confinamiento tras 17 días

La ciudad central de Chengdu, de 21 millones de habitantes, puso fin este lunes al confinamiento que se hallaba vigente a raíz de un rebrote de covid-19 desde el pasado 2 de septiembre, informa hoy la agencia China News Service.



La ciudad "reanudó el trabajo, el transporte y la producción habituales" este lunes, según un comunicado de las autoridades sanitarias locales.



Algunos distritos considerados de bajo riesgo habían recobrado la normalidad desde el pasado 8 de septiembre, pero la mayoría de áreas centrales de la ciudad permaneció bajo el mandato oficial de "todos los residentes habrán de permanecer en principio en sus domicilios", aunque los hogares podían designar a un miembro para salir a comprar víveres.



Durante estas semanas, Chengdu, con un término municipal de un tamaño superior al de Puerto Rico, ha efectuado sucesivas rondas de pruebas masivas PCR a sus habitantes.



La reapertura de la ciudad no significará el fin de dichas pruebas PCR: los residentes deberán mostrar el resultado de una prueba negativa realizada en las 72 horas previas para entrar a lugares públicos como centros comerciales, parques o restaurantes, un protocolo de pruebas de ácido nucleico "normalizadas" que ya lleva meses vigente en otras grandes ciudades chinas como Pekín.



Este lunes, la ciudad no detectó ningún nuevo contagio local de covid-19 y el número de casos activos asciende a 478 sintomáticos y 389 sin síntomas, informó hoy la Comisión de Sanidad de Chengdu.



La ciudad, capital de la provincia de Sichuan, una de las más pobladas del país, es uno de los principales polos económicos de la zona centro y occidental de China.



La política china de "cero covid", en vigor desde 2020, consiste en el aislamiento de todos los infectados y sus contactos cercanos, un control estricto en las fronteras y campañas masivas de pruebas PCR, limitaciones a la movilidad y confinamientos selectivos o totales allá donde se detecta algún caso.



El país asiático ha sufrido en los últimos meses oleadas de rebrotes atribuidas a la variante ómicron que han provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020, que se saldaron con el confinamiento total o parcial de grandes ciudades como Shanghái (este), la propia Chengdu o Guiyang (sur), y un considerable impacto económico.



Recientemente y pese a las muestras de agotamiento por parte de la población china que han desembocado en protestas en algunos casos, las autoridades sanitarias del gigante asiático reiteraron que la estrategia de "cero covid" es "la más económica y científica" para el país porque "detecta rápidamente nuevos contagios y contiene la propagación al menor costo y lo antes posible".



Según las cuentas oficiales, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 248.478 personas en el país y fallecieron 5.226, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos.