Armenia anuncia alto el fuego con Azerbaiyán tras 2 días de choques armados

Armenia anunció hoy un alto el fuego con Azerbaiyán tras dos días de choques armados en la frontera común y más de 150 militares muertos en ambos Ejércitos, según el secretario del Consejo de Seguridad armenio, Armén Grigorián.



Así lo dijo en una intervención en directo en la televisión pública armenia, en la que dijo que, gracias a la comunidad internacional, se pudo acordar un cese al fuego.



"Esperemos que Azerbaiyán lo cumpla", señaló, según el medio News.am.



Ante el silencio de Bakú, que aún no ha confirmado esta información, Grigorián recalcó que "naturalmente sin un acuerdo un alto el fuego no sería posible".



De acuerdo con Ereván, el alto el fuego está en vigor desde las 20.00 hora local (16.00 GMT) del 14 de septiembre.



Previamente, el Ministerio de Defensa de Armenia únicamente había dicho que a esa hora "el fuego ha cesado prácticamente en todas las direcciones, no se han registrado incidentes importantes".



En un intento de prevenir el estallido de una guerra en el Cáucaso sur, el enviado de la Unión Europea, Toivo Klaar, se reunió la víspera en Bakú con el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y hoy pretende hacer lo propio con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.



También el Consejo de Seguridad de la ONU pretende abordar el enfrentamiento armado en la frontera, en lo que es el episodio armado más grave en los lindes comunes entre Armenia y Azerbaiyán y también el peor incidente desde el fin de la guerra de 44 días en 2020 por el control del territorio separatista de Nagorno Karabaj.



Anoche se registraron protestas espontáneas frente al Parlamento de la capital armenia debido a información que circuló en internet acerca de que algunas localidades del país habían pasado a control azerbaiyano y que el primer ministro había suscrito un documento con Bakú, algo que él mismo desmintió enseguida en su cuenta de Facebook.



Dos fuerzas opositoras llegaron a la Asamblea Nacional para rubricar una solicitud para comenzar el proceso de destitución de Pashinián, aunque por ahora las 35 firmas no son suficientes para promover esta medida.



Debido a las tensiones en la frontera, de cuyos coches armados se acusan ambas partes mutuamente, el mandatario armenio no viajará a Samarcanda, en Uzbekistán, para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que comienza esta noche con una cena oficial y se celebrará oficialmente mañana.