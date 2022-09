Pashinián dice que al menos 49 militares han muerto en un ataque azerbaiyano

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró este martes en el Parlamento de su país que al menos 49 militares han muerto en el lado armenio en el ataque azerbaiyano iniciado anoche en la frontera entre ambos países.



"Por el momento, sabemos del Ministerio de Defensa sobre 49 militares muertos. La cifra no es definitiva", dijo Pashinián, citado por el portal News.am.



Durante una sesión extraordinaria del Legislativo, el líder armenio señaló que Bakú ha atacado Armenia en unas siete direcciones.



"En torno a la medianoche Azerbaiyán atacó (a Armenia) en cuatro direcciones, más tarde se sumaron otras tres", dijo.



Según Pashinián, la agresión azerbaiyana está relacionada con la falta de voluntad de Bakú para avanzar en las negociaciones de paz en torno al enclave de Nagorno Karabaj, por el que Armenia y Azerbaiyán libraron una guerra en septiembre de 2020.



"Azerbaiyán no quiere negociaciones sobre el conflicto de Nagorno Karabaj", señaló Pashinián, quien agregó que eso quedó patente durante una reciente reunión con el líder azerbaiyano, Ilham Alíev, en Bruselas.



En la capital belga, continuó Pashinián, "quedó claro que ellos (la parte azerbaiyana) no quieren discutir nuestras propuestas sobre las negociaciones de paz".



Hoy el líder armenio también abordó la escalada en la frontera con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien auspició el encuentro entre los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán en Bruselas.



"Charles Michel dijo que la paz y la estabilidad en la región no tienen alternativa y también expresó la disposición a aplicar sus esfuerzos para evitar una mayor escalada", señala el comunicado del Gobierno armenio.



Durante su intervención en el Parlamento armenio, Pashinián recordó que Ereván se ha dirigido a Rusia, la alianza militar postsoviética OTSC y el Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la situación en la frontera.



"Como saben, nos hemos dirigido a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y su consejo permanente está reunido ahora", indicó.



Frente a la versión de Armenia que culpa a Azerbaiyán del ataque, Bakú atribuye la responsabilidad del mismo a Ereván con actos de sabotaje en las direcciones de Dashkesan, Kelbajar y Lachín de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia.



Según el Ministerio de Defensa azerbaiyano, los soldados armenios "dispararon intensamente" contra las posiciones del Ejército azerbaiyano en esas tres localidades "con armas de varios calibres, incluidos morteros.



Como resultado, aseguró Bakú, "hubo pérdidas entre el personal de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y la infraestructura militar también resultó dañada".



Por ello, "se tomaron medidas de respuesta decisivas por parte de las unidades del Ejército de Azerbaiyán desplegadas en esta dirección para suprimir los puntos de tiro de las Fuerzas Armadas de Armenia", señaló el comunicado.