El primer ministro australiano cree inapropiado debatir ahora sobre la república

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este lunes que no es apropiado debatir sobre la celebración de un referéndum sobre la monarquía mientras se celebran los funerales de la reina Isabel II, aunque el político mantiene sus aspiraciones republicanas.



"No es apropiado hablar de un cambio constitucional ahora. Lo que es apropiado en este momento es conmemorar la vida de servicio de la reina Isabel II", dijo el mandatario laborista en una entrevista a la cadena pública australiana ABC.



Sus declaraciones se dieron tras renovarse los pedidos para que Australia se convierta en república a raíz del fallecimiento el pasado jueves de Isabel II, que también era la soberana de Australia.



Esta idea la acariciaban varios políticos y ciudadanos que consideraban que el fin de del reinado de Isabel II, que falleció a los 96 años y tras 70 años en el trono, podía marcar un cambio constitucional en el país oceánico.



Pero, los planes de Albanese son celebrar un referendo para decidir si el país se convierte en república, en caso de que sea reelegido en los próximos comicios, dado que su prioridad es reconocer los derechos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en la Constitución.



"He dejado claro que mi posición sobre nuestros acuerdos constitucionales no ha cambiado..., pero este es un momento en el que los australianos esperan que su primer ministro actúe de acuerdo con los acuerdos constitucionales que están en vigor ahora", precisó más tarde Albanese en una rueda de prensa en Camberra.



Gran parte de los casi 25 millones de habitantes que tiene Australia son "Isabelinos" más que monarquistas, tal y como dijo en el pasado el ex primer ministro Malcolm Turnbull, quien lideró al Movimiento Republicano en el referendo de 1999, cuando el voto a favor de la república logró un 45,13 % , frente a un 54,87 % que apoyó el actual sistema.



No obstante, más de veinte años después, un 34 % de los australianos quiere que el país se convierta en una república, mientras un 40 % se muestra a favor de mantener a la monarquía y un 26 % está indeciso, de acuerdo a una encuesta de Ipsos del año pasado.



Para John Warhurst, experto en ciencias políticas de la Universidad Nacional Australiana, tiene que darse un buen tiempo para que la gente llore la muerte de Isabel II antes de que se reabra el debate sobre la república.



"Eso significa que un calendario para un segundo referéndum republicano, teniendo en cuenta que el rey Carlos ha llegado al trono en 2022, está en el mejor de los casos a cinco o diez años vista (después de las elecciones federales de 2025 como muy pronto)", apuntó el académico.



Carlos III, que fue proclamado oficialmente el domingo como jefe de Estado de Australia "tendrá cerca de 80 años o incluso más", remarcó en un artículo publicado hoy en la revista The Conversation.



En la actualidad, los monarcas británicos son soberanos del Reino Unido, así como de otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, entre otros.