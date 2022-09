Una banda brasileña pide derribar al presidente Bolsonaro en el Rock in Río

La banda brasileña "Francisco, el Hombre" protagonizó este jueves el concierto más político hasta ahora en el Rock in Río, cuya nueva edición concluye el domingo en Río de Janeiro, con una actuación en la que pidió "derribar" al presidente de Brasil, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.



Pese a que varias de las bandas brasileñas que se presentaron la semana pasada hicieron menciones a las elecciones presidenciales del 2 de octubre en Brasil y críticas al líder ultraderechista, el grupo paulista hizo un concierto explícitamente político con ataques a Bolsonaro y elogios al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato por una coalición de izquierdas y máximo favorito.



El rapero Emicida, que ofreció un concierto el domingo y fue uno de los pocos en abordar la disputa electoral, dijo que no podía dejar de criticar a Bolsonaro pese a que "alguien", al parecer la organización, le había advertido de que "no era de buen gusto hablar de política en el concierto".



Los paulistas no se intimidaron con la advertencia y dejaron clara su preferencia por Lula, que lidera todas las encuestas de intención de voto con cerca del 44 %, frente al 32 % que se le atribuye al actual mandatario y candidato a la reelección.



"Francisco, el Hombre", la banda brasileña con mayor conexión con la música latinoamericana -tiene entre sus fundadores a dos mexicanos nacionalizados brasileños-, actuó en uno de los escenarios secundarios del Rock in Río y en su saludo dio el tono de lo que sería el resto del concierto al dar "buenas noches al Rock in Río antifascista".



El auge de su mensaje político fue la interpretación de la canción "Arranca la cabeza del rey" en la que explícitamente dijo que, para acabar con el dolor y cambiar la actual situación, el pueblo tiene que unirse para derribar al presidente.



"Traedme la cabeza del presidente", gritó el vocalista Sebastián en medio de un número pequeño de público al comienzo del concierto pero que fue creciendo gradualmente hasta llenar el espacio y que comenzó a gritar el tradicional eslogan izquierdista "Fuera Bolsonaro".



El público animado también comenzó a cantar el eslogan de campaña electoral de Lula, que los músicos de "Francisco, el Hombre" acompañaron con la guitarra para dejar clara su preferencia.



La banda, que convirtió su concierto en un verdadero carnaval con ruedas en el palco y coreografías, también advirtió de que quienes no bailan son los "milicianos", en referencia a los grupos parapoliciales que dominan algunas favelas de Río de Janeiro y que supuestamente están asociados a sectores políticos afines a Bolsonaro.



La banda también exhibió una bandera del combativo Movimiento de los Sin Tierra (MST), organización aliada a Lula, en otro acto que incentivó los gritos contra el líder ultraderechista.



"Francisco, el Hombre" ya había dejado clara su preferencia política en su primera actuación en el Rock in Río, en 2019, cuando tocaron junto a la banda colombiana Monsier Periné y llevaron al escenario las imágenes de la derribada presidenta Dilma Rousseff y de la asesinada activista política Marielle Franco.



Pese a que no la interpretaron este jueves, la banda tiene entre sus composiciones la canción "Bolso Nada", en la que critican al actual jefe de Estado por sus cuestionadas declaraciones machistas, racistas y misóginas.



La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, llega este jueves a su cuarta jornada, tras tres realizadas la semana pasada y que estuvieron dedicadas al rap, el pop y el metal.



La actual edición cuenta con siete jornadas (2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre) en las que se presentan bandas como Iron Maiden, Coldplay, Greenday, Guns N' Roses, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone, Fall out boy, Camila Cabello y Avril Lavigne, entre otros.