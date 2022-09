El mundo multipolar es irreversible, según el presidente de Legislativo chino

El mundo multipolar es irreversible pese a que algunos países "aticen la confrontación y la división", ya que se trata de una demanda común de toda la comunidad internacional, declaró hoy el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo chino), Li Zhanshu.



"El mundo unipolar es una tendencia irreversible, porque responde a los deseos de la comunidad internacional", afirmó durante la sesión plenaria del VII Foro Económico Oriental de Vladivostok.



Li indicó que "como se dice en China, quien no avanza, retrocede".



"El mundo se desarrolla gracias a las contradicciones. Y debemos seguir la lógica del progreso histórico e ir al paso de nuestro tiempo" en momentos que "el mundo experimenta una transformación profunda, ingresa en un nuevo período de сonmociones y cambios", indicó.



El presidente del Legislativo chino denunció que algunos países "trazan líneas divisorias, arman estructuras de bloque estrechas, atizan la confrontación y la división".



"El proteccionismo y las acciones unilaterales alzan la cabeza. La globalización económica se ve afectada. Todos estos retos graves nos llevan a la comprensión clara de que el mundo multipolar y la multipolaridad genuina soy la única vía correcta de desarrollo de la humanidad", argumentó.



En ese sentido, resaltó el amplio apoyo ofrecido a nivel internacional a las iniciativas presentadas el año pasado por el presidente chino, Xi Jinping, para el desarrollo y la seguridad globales.



"Estas iniciativas traen al mundo caótico estabilidad y energía positiva", añadió.



Destacó la importancia de la cooperación entre Pekín y Moscú, al marcar en particular la cooperación en la región de Asia y el Pacífico, así como en el Lejano Oriente ruso en el marco de la "Iniciativa del cinturón y la ruta".



En particular, Li destacó que la economía rusa, "bajo la dirección del presidente Vladímir Putin, no fue aplastada por las duras sanciones de EEUU y sus satélites, logró en un corto plazo de tiempo estabilizarse y mostró un alto nivel de resistencia al estrés".