El Kremlin no espera mejorías en sus relaciones con Londres con Liz Truss

El Kremlin no espera que las relaciones entre Moscú y Londres mejoren tras haber sido elegida líder del Partido Conservador y próxima primera ministra del Reino Unido Liz Truss, y dijo que se conformará con que las cosas no empeoren.



"Sinceramente, a juzgar por las declaraciones de la señora Truss hechas cuando era ministra de Exteriores y candidata al puesto (de primera ministra), se puede suponer con alto grado de seguridad que no habrá cambios de ningún tipo", afirmó a la prensa en el marco del Foro Económico Occidental de Vladivostok.



Peskov se abstuvo de adelantar si el Kremlin enviará un telegrama de felicitación a la política británica por su elección como primera ministra y se limitó a calificar las declaraciones de Truss respecto a Rusia como "inamistosas y agresivas".



"Pienso que en la situación en la que se encuentran las relaciones ruso-británicas solo se puede confiar en que no empeoren. Aunque resulta difícil imaginar cómo podrían ser peores", añadió.



No obstante, observó que se podría pronosticar el futuro de las relaciones entre Moscú y Londres a partir de las declaraciones anteriores de Truss.



"No dijo nada bueno de nosotros, y más aún, se puede decir con pesar que sus declaraciones fueron bastante agresivas en contra nuestra, inamistosas y no constructivas", dijo, al destacar que Moscú no espera cambios de Londres "en una perspectiva cercana".



Peskov no descartó que las relaciones pudiesen empeorar "tomando en cuenta la impredecibilidad" de Reino Unido.



"Realmente sus pasos son en gran medida irracionales, dan pasos que afectan a sus propios intereses", añadió, al señalar que debido a ello, Rusia "debe estar lista para cualquier desarrollo de los acontencimientos".