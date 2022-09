Moscú y Kiev esperan un informe "objetivo" de OIEA sobre central de Zaporiyia

Tanto Moscú como Kiev esperan un informe "objetivo" del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso, que será publicado hoy por el director general de esa organización, Rafael Grossi, y presentado ante la ONU.



"Esperamos la verdad y la constatación de la situación real, de las amenazas reales que se pueden observar in situ", declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones al periódico ruso RBC.



El representante de la presidencia rusa afirmó que "ahora muchos están nerviosos a la espera del informe del OIEA".



"Y los ucranianos están nerviosos, la parte ucraniana ya expresó su malestar con esta misión, porque tuvo la oportunidad de ver todo con sus propios ojos y hacer las comprobaciones necesarias", dijo.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó también en su habitual discurso nocturno la esperanza de que el informe del OIEA "sea objetivo", aunque con anterioridad cuestionó esta misión debido a la negativa del organismo a llamar a la desmilitarización de la planta.



Zelenski volvió a culpar a Rusia de atacar la central electronuclear, lo cual condujo la víspera a la segunda desconexión de la planta de la red eléctrica ucraniana en su historia.



"Considero muy elocuente el hecho de que Rusia esté haciendo esto en este momento, justo en vísperas de las conclusiones del OIEA", indicó.



Según el mandatario ucraniano, "bombardear el territorio de la central nuclear de Zaporiyia significa que al Estado terrorista no le importa lo que diga el OIEA, no le importa lo que decida la comunidad internacional. Rusia solo está interesada en mantener la peor situación durante el mayor tiempo posible".



Por ello, reiteró su llamado a reforzar las sanciones en contra de Rusia y reconocer oficialmente al este país como un Estado terrorista.



"Ucrania tiene una posición muy clara, transparente y honesta: mientras nosotros controlábamos la planta, no había amenaza de un desastre por radiación. Tan pronto como llegó Rusia, el peor escenario imaginable se hizo posible de inmediato. Esto requiere una respuesta internacional", reclamó.



Ante estas acusaciones, Moscú insiste en que es el Ejército ucraniano el que dispara contra la central nuclear desde la ribera opuesta del río Dniéper, controlada por Kiev.