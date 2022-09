Macron asegura que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España porque las actuales están muy lejos de la saturación, y añadió que el proyecto de gasoducto MidCat no se justifica por motivos energéticos o ambientales.



Macron, durante una conferencia de prensa sobre energía, explicó que los dos gasoductos que unen actualmente los dos países, por el País Vasco y Navarra, están "infrautilizados", pues desde febrero se están utilizando al 53 % y que en agosto ha sido Francia la que ha exportado gas a España y no al contrario.



En cambio, se mostró a favor de "desarrollar las conexiones eléctricas con España" para la exportación a Europa de energía producida a partir de renovables, señaló tras una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz, sobre la situación energética de Europa.