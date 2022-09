Serguéi Lavrov, contrario a responder a la UE por la restricción de visados a rusos

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmo hoy que es contrario a adoptar medidas de respuesta a las restricciones a la emisión de visados a ciudadanos rusos acordadas por la Unión Europea (UE).



"No debemos responder a tonterías con tonterías", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una intervención en Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú en ocasión del comienzo del año académico.



Recalcó que Rusia no necesita aislarse ni "castigar colectivamente a los ciudadanos de los países europeos".



Al mismos tiempo, Lavrov indicó que rige el principio de la reciprocidad, pero subrayó que este "debe aplicarse contra los inspiradores, organizadores y ejecutores de estas sanciones antirrusas".



Este miércoles los ministros de Exteriores de la Unión Europea pactaron suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia como represalia por la guerra de Ucrania, de forma que los ciudadanos rusos se enfrentarán a mayores restricciones para poder entrar en ese territorio.



La suspensión del acuerdo no supone prohibir la entrada a la UE a los ciudadanos rusos, pero si les obliga a presentar más documentos para obtener el visado y un encarecimiento de su precio, que aumentará de los 35 euros actuales a 80.



El proceso para obtener el permiso de entrada "será más difícil, será más largo y consecuentemente, el número de nuevos visados se reducirá substancialmente", aseguró el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.