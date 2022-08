La UE trabajará en definir los parámetros de la misión para entrenar Ejército ucraniano

Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) respaldaron este martes iniciar los trabajos para definir los parámetros de una posible misión destinada a entrenar al Ejército ucraniano, de modo que aprenda a utilizar las armas que los países europeos le entregan en la guerra contra Rusia.



"Todos los Estados miembros están de acuerdo claramente (...) en iniciar el trabajo necesario para definir los parámetros para nuestra misión de asistencia militar de la UE para Ucrania", declaró el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros de Defensa de los Veintisiete celebrada en Praga.



Aunque los ministros dieron su visto bueno a iniciar los trabajos y estudios sobre la forma que asumiría esa hipotética misión militar, no llegaron a darle luz verde, algo que, en cualquier caso, no era posible porque el encuentro de Praga es informal.



Borrell indicó que los trabajos preparatorios incluirían los contactos con Ucrania y la definición de los parámetros legales y operativos de la futura y posible misión.



"Este es un consejo informal y el consejo informal no toma decisiones, así que no es una cuestión de tomar una decisión, sino de decidir hacer el trabajo preparatorio (sobre la misión) que incluye, ciertamente, los contactos con los ucranianos, por un lado, y definir los parámetros legales y operativos, por otro lado, para definir un concepto de gestión de crisis que podría conducir a una decisión sobre eso", expuso Borrell.



En cualquier caso, el alto representante recalcó que la UE necesita ser "rápida y ambiciosa", así como "demostrar valor añadido y flexibilidad, basándose en las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas".



El político reconoció que varios Estados miembros de la Unión ya están entrenando "bien" al Ejército ucraniano a nivel bilateral.



"Pero hay varios procesos para que un ejército funcione que están relacionados con todo el funcionamiento de un organismo complejo, como un ejército", aseguró Borrell, quien añadió que algunas de las necesidades militares planteadas por Kiev se proporcionarían "mejor" poniendo en común las capacidades de los Estados miembros y atendiendo a la "especialidad de cada uno de ellos".



En ese sentido, mencionó el entrenamiento de alto nivel, la organización de la logística o la protección contra armas nucleares, químicas o biológicas.



"Tenemos que fijar los fundamentos de un ejército que tiene que luchar, y tenemos que luchar durante un tiempo bastante largo, y eso es algo que estoy convencido (...) de que se puede hacer mejor usando nuestros recursos y juntando nuestras capacidades. Por eso vamos a precisar, estudiar, junto con los ucranianos y los Estados miembros, para identificar los parámetros concretos que pueden ser parte de esta misión", dijo.



Por su parte, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, declaró a Efe que lo acordado hoy es "iniciar los estudios para abordar todas las posibilidades de esta misión de entrenamiento de la Unión Europea".



"La mayoría de los países se ha mostrado a favor, pero se quiere precisar porque es una misión importante y una misión en la que, sobre todo, tiene que haber coordinación, pero el acuerdo ha sido iniciar los estudios ya en profundidad para ver si se puede poner en marcha esta misión", comentó Robles.



Añadió que España ya ha ofrecido "a nivel bilateral" la posibilidad de entrenar a militares ucranianos "tanto en países próximos a Ucrania" como en el territorio español.