Un condado chino confina a 353.000 personas durante 3 días para un "simulacro"

El condado de Mianchi, perteneciente a la ciudad de Sanmenxia (centro), se halla bajo un simulacro de confinamiento que se prolongará durante tres días para "poner a prueba la capacidad de prevención pandémica contra la covid" del territorio, recogió en las últimas horas el portal Sohu News.



Las autoridades locales publicaron un comunicado el pasado sábado en el que anunciaban que el simulacro comenzaría el domingo.



El condado, de una población de 353.000 habitantes, se halla en "gestión silenciosa", la forma habitual en la que las autoridades chinas se refieren a las restricciones contra la covid-19 más estrictas.



Los habitantes de Mianchi pueden designar a un miembro de la familia para que salga a comprar víveres, pero el resto tiene prohibida la salida de su vecindario, en tanto el tráfico de vehículos y la circulación de transporte público quedan suspendidos.



Los supermercados que abastezcan de productos básicos son los únicos negocios que pueden permanecer abiertos, informaron medios locales.



La decisión del Gobierno local se produce precisamente después de que todos los resultados de las pruebas de PCR realizadas a su población durante siete días a partir del 19 de agosto arrojasen negativo.



Durante el simulacro, se pide a los ciudadanos que "eviten el pánico" y que cumplan con las indicaciones oficiales, además de evitar la "propagación de rumores".



La noticia fue recibida con incredulidad generalizada entre los internautas chinos: "Incluso cuando no hay dificultades, se esfuerzan en crearlas de la nada", lamentaba una comentarista en la red social Weibo, donde la etiqueta sobre el tema acumula ya más de 13 millones de visitas.



Por el contrario, algunos habitantes de la zona señalaban las dificultades existentes en el área: "En la zona urbana de Sanmenxia (ciudad a la que pertenece Mianchi) ya han detectado más de 200 infectados asintomáticos, por eso los condados que dependen de Sanmenxia actúan así, no lo hacen por gusto", aclaraba otro usuario.



La provincia de Henan, de más de 90 millones de habitantes y a la que pertenece el condado, detectó este lunes dos casos con síntomas y 27 asintomáticos.



China ha registrado en los últimos meses rebrotes en varios puntos de su geografía, que van desde la isla tropical meridional de Hainan, pasando por la provincia central de Sichuan, hasta la remota región occidental del Tíbet, que llevaba dos años sin registrar casos.



El país asiático permanece desde hace más de dos años aferrado a su política de cero covid: desde los rebrotes registrados en primavera, los habitantes de las grandes ciudades chinas, incluida Pekín, han de someterse a varias pruebas PCR semanales para poder entrar en lugares públicos y se decretan confinamientos en las zonas donde se detecta algún caso.



Más allá de las pruebas de PCR masivas y los confinamientos, el país mantiene sus fronteras prácticamente cerradas al exterior: desde marzo de 2020, China se halla cerrada al turismo y sólo viajeros nacionales y algunos extranjeros con permiso de residencia en vigor o visados no turísticos pueden acceder, tras lo cual les espera una cuarentena en un hotel costeado por ellos mismos y designado por las autoridades.



En China, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 242.689 personas y fallecieron 5.226, aunque el número total de infectados excluye a los asintomáticos, según las cuentas oficiales.