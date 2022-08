Un joven español, imputado en Francia por accidente de tráfico con 6 muertos

Un ciudadano español de 24 años ha sido imputado por homicidio involuntario y lesiones involuntarias como conductor de un vehículo que chocó en el sur de Francia contra otro y provocó la muerte de seis personas, cuatro de ellas de la misma familia.



La Fiscalía de Foix, en el departamento de Ariège (sur), confirmó ambos cargos, informó el diario La Depeche. Los gendarmes han estado investigando si hubo negligencia por parte del conductor que provocó el fatal accidente el pasado 19 de agosto.



Entonces, en la R20 a la altura de Savignac-les-Ormeaux, la furgoneta que el imputado conducía colisionó contra un Toyota Corolla en la que viajaba una familia de dos adultos (de 51 y 47 años) y dos menores (de 12 y 14), todos ellos fallecidos. De entre los ocupantes de la furgoneta, perdieron la vida dos.



Según el medio France Bleu, no están todavía claras todas las circunstancias del accidente, pero se sabe que todos los pasajeros implicados en el siniestro llevaban el cinturón de seguridad.



El joven de 24 años, cuya identidad no fue revelada y que fue imputado después de ser dado de alta el miércoles por las heridas que se produjo en el siniestro, dio negativo en análisis toxicológicos.



Por ello y por no tener antecedentes, está bajo control judicial y ha podido regresar a España -de acuerdo con La Depeche-, país que solo podrá abandonar para responder ante la Justicia francesa.