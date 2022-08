Lula se dice listo para volver al poder pese a que muchos lo creían "muerto"

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre en Brasil, reunió en el primer sábado de campaña a una multitud en Sao Paulo, y se dijo listo para volver al poder, pese a que muchos lo "creyeron muerto".



Lula congregó a miles de personas en el Vale de Anhangabaú, una popular zona de la capital paulista, casi al mismo tiempo que el presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha que aspira a la reelección, visitaba el cuartel en el que formó como militar.



En el Vale do Anhangabaú, un sitio de alto simbolismo político, pues en 1984 fue escenario de la mayor manifestación que se vio en Brasil contra la última dictadura militar (1964-1985), Lula se vio agrandado y aseguró que está listo para ganar las elecciones.



"Hubo mucha gente que creyó que Lula estaba muerto, que creyó que la izquierda estaba muerta", pero "estamos aquí para decir que todas nuestras ideas están vivas, que queremos democracia, salarios dignos, educación" y "que vamos a ganar estas elecciones", afirmó.



"SE PREPARE BOLSONARO".



Apoyado por la multitud y las encuestas, que en forme unánime le atribuyen un 45 % de las intenciones de voto frente al 30 % que obtendría Bolsonaro, Lula le envió un mensaje directo al actual mandatario, de quien dijo que "el pueblo está cansado".



"Se prepare Bolsonaro. No tenga miedo de Lula, porque será el pueblo el que lo va a sacar de la Presidencia", dijo en un discurso de casi una hora, en el que metió la llaga en el crecimiento de los abismos sociales durante la gestión de la ultraderecha.



"Hoy hay 33 millones de personas que no tienen que comer" en Brasil, un país que "es uno de los mayores productores de alimentos del mundo y eso no tiene explicación", declaró Lula, quien citó recientes reportajes que han mostrado a personas "buscando huesos" entre la basura.



"Gobernar es cuidar de las personas" y "sobre todo de las más necesitadas", no "hacer propaganda de armas y de violencia", dijo Lula arropado por dirigentes de los nueve partidos que ha sumado al amplio frente progresista que apoya su candidatura.



También respondió indirectamente a mentiras difundidas en las redes sociales, atribuidas a grupos bolsonaristas y que aseguran que, en caso de victoria, Lula pretende cerrar las iglesias.



"Esa cuestión religiosa está tan de moda ahora. Hay muchas 'fake news' religiosas y mucho demonio siendo tratado como Dios y mucho demonio haciendo de las iglesias una tribuna política", dijo Lula, y apuntó que "la iglesia no puede tener un partido político ni cuidar de los falsos profetas y fariseos que engañan al pueblo de Dios".



BOLSONARO REFUERZA SU TALANTE MILITAR



Bolsonaro, capitán de la reserva de Ejército, también fue aupado por cientos de personas que pasaron en una caravana de motocicletas frente a la sede de la Academia de las Agujas Negras, el cuartel en que se formó como cadete.



El mandatario permaneció alrededor de una hora saludando a sus seguidores junto a otros militares, entre ellos el general Walter Braga Netto, que en estas elecciones le acompañada como candidato a vicepresidente.



Así como en las elecciones de 2018, que le llevaron al poder, el ultraderechista ha acentuado en esta campaña su talante militar, que vincula directamente a la "agenda conservadora" que propone para el país, la cual sintetiza en el lema "Dios, Patria y Familia".



En el cuartel, encabezó una ceremonia de graduación de nuevos cadetes, a los que instó a "dar la vida por la patria", y evitó el contacto con los periodistas.



La campaña electoral en Brasil tomó las calles de todo el país el martes pasado y uno de sus puntos más candentes se espera para el próximo día 28, cuando será celebrado el primero de los debates organizados por los medios de comunicación.



Será la primera oportunidad para que Lula y Bolsonaro crucen sus ideas cara a cara, en un debate en el que estarán otros cuatro candidatos: el laborista Ciro Gomes, el liberal Luiz Felipe d'Avila, la derechista Soraya Thronicke y la centrista Simone Tebet.