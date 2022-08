Macron ofrece a Argelia medios aéreos y terrestres para los incendios

El presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció este sábado a su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, medios aéreos y terrestres para luchar contra los incendios que vienen afectando en los últimos días el noreste del país y que han causado cerca de una cuarentena de muertos.



En una conversación telefónica entre los dos mandatarios, Macron presentó su pésame a Tebboune y, a través de él, a todo el pueblo argelino y a las familias y allegados de las víctimas, explicó el Elíseo.



El diálogo sirvió en particular para preparar el desplazamiento del presidente francés a Argelia del jueves al sábado de la semana próxima y Macron agradeció a su homólogo la invitación para esa visita.



Según la presidencia francesa, el viaje "contribuirá a profundizar la relación bilateral orientada hacia el futuro en beneficio de las poblaciones de los dos países".



También servirá para "reforzar la cooperación" entre París y Argel frente a "retos regionales" y para "continuar el trabajo de apaciguamiento de las memorias".



Una referencia a las continuas fricciones a uno y otro lado del Mediterráneo entre la antigua metrópoli y la que fue su colonia sobre la tormentosa historia antes y después de la independencia.



Francia tiene unas relaciones complicadas con Argelia y en los últimos tiempos los choques más visibles, además de los clásicos por la interpretación de la historia, han sido por la voluntad de París de expulsar a sus países de origen a inmigrantes sin papeles o condenados, en este caso argelinos.



París no ha querido pronunciarse abiertamente sobre el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental (el apoyo a la idea de otorgar autonomía a ese territorio, pero dentro de Marruecos) ni sobre la reacción de Argel de romper puentes con Madrid.



No obstante, es público que la cuestión fue abordada en una conversación en junio entre los jefes de la diplomacia de Francia, Catherine Colonna, y Argelia, Ramtane Lamamra.