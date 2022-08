Salman Rushdie sigue "en estado crítico" pero sin respirador, según su hijo

El escritor Salman Rushdie sigue "en estado crítico" aunque desde ayer no necesita respirador, según ha confirrmado su hijo Zafar Rushdie en una cuenta de Twitter en la que se expresa en nombre de la familia.



Zafar Rushdie expresó el "alivio" de la familia porque ayer el escritor, apuñalado el viernes en una conferencia pública, "pudo decir unas palabras" tras serle quitado el respirador al que estuvo conectado durante más de un día.



"Mi padre permanece en estado crítico en el hospital, recibiendo tratamiento médico extensivo. Estamos inmensamente aliviados de que ayer le fuera retirado el respirador y el oxígeno adicional y pudiera decir algunas palabras", dijo textualmente Zafar en lo que llamó "un comunicado de la familia".



Precisó que "su sentido del humor jovial y desafiante sigue intacto, pese a la gravedad de sus heridas", y tras dar las gracias a todos los que ayudaron al escritor en los primeros momentos críticos tras el ataque, pidió respeto a la privacidad de la familia mientras sus miembros "se reúnen al pie de su lecho en su ayuda y sostén".



El agente literario de Rushdie, Andrew Wylie, confirmó en una entrevista con CNN la mejorçia de Rushdie: "Está desconectado del respirador, por lo que el camino de la recuperación ha comenzado. (Sin embargo) esto será largo, las lesiones son graves", dijo.



El mismo Wylie precisó el viernes al diario The New York Times que Rushdie perdería probablemente uno de sus ojos, que su hígado había quedado gravemente dañado por las puñaladas y que el agresor había "cortado los nervios de un brazo" del escritor.



El agresor Hadi Matar, un joven de 24 años nacido en Estados Unidos e hijo de libaneses emigrados a este país, sigue detenido y se enfrenta a cargos por intento de asesinato en segundo grado y agresión armada.