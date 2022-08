El Gobierno de EEUU califica de reprensible el ataque contra Salman Rushdie

El Gobierno de Estados Unidos calificó este viernes de reprensible el ataque contra el escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado por un joven durante una conferencia en el noroeste del estado de Nueva York.



"El país y el mundo fueron testigos hoy de un ataque reprensible contra el escritor Salman Rushdie. Este acto de violencia es horroroso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris rezamos para que se recupere pronto", indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989 por una fetua emitida por el régimen iraní, fue atacado con un cuchillo este viernes por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.



El agresor, que fue inmediatamente detenido, es un joven identificado por la policía como Hadi Matar, de 24 años y residente en Fairview (Nueva Jersey), quien cinco horas después de su detención aún no había revelado los motivos del ataque, según un portavoz de la policía estatal desde la puerta de la comisaría donde está arrestado.



Rushdie sobrevive con respiración asistida, según dijo su agente, Andrew Wylie, en un mensaje al diario The New York Times.



"No hay buenas noticias -dijo el agente- Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado".



Poco antes de esta declaración, la policía del estado de Nueva York reveló que el escritor había sido ingresado en el Hospital Eire, en Pensilvania, donde Rushdie "seguía en el quirófano" seis horas después del ataque, lo que da idea de la gravedad de su estado.