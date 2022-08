Blinken viaja por segunda vez a África frente a la influencia china y rusa

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, empezó en Sudáfrica su segunda gira oficial por África, que le llevará también a la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, a fin de reforzar las relaciones con esos países frente a la influencia de China y Rusia en el continente.



En Sudáfrica, Blinken presentará la "estrategia de Estados Unidos para África subsahariana", según adelantó el Departamento de Estado.



Ese plan "refuerza la opinión de EE.UU. de que los países africanos son actores geoestratégicos y socios críticos en los temas más apremiantes de nuestros días", precisó el Departamento.



El pasado viernes, Blinken afirmó en su cuenta de la red social Twitter que Estados Unidos "ha proporcionado casi 6.600 millones de dólares este año en asistencia humanitaria para África".



El jefe de la diplomacia estadounidense tiene programado visitar hoy el monumento de Hector Pieterson en Soweto (icónico distrito de antiguos guetos negros de Johannesburgo), que conmemora a un estudiante asesinado en 1976 cuando protestaba contra el régimen segregacionista del Apartheid.



Ya el lunes, encabezará en Pretoria asistirá al Diálogo Estratégico EE.UU.-Sudáfrica para reforzar y profundizar la cooperación bilateral.



Sudáfrica -la economía africana más desarrollada y el mayor socio comercial de Washington en el continente- es uno de los muchos países africanos que han mantenido una postura neutral sobre la guerra de Rusia en Ucrania y no han criticado públicamente a Moscú.



También se espera que Blinken participe el martes en Johannesburgo en la celebración del Día Nacional de la Mujer en el país austral.



En la RDC, el 9 y 10 de agosto, el secretario de Estado se reunirá con altos funcionarios del Gobierno congoleño y representantes de la sociedad civil para abordar cuestiones de interés mutuo, como garantizar elecciones libres, inclusivas e imparciales en 2023.



Blinken también apoyará los esfuerzos regionales africanos para promover la paz en el este de la RDC, donde operan más de cien grupos armados, y la región más amplia de los Grandes Lagos.



Finalmente, el titular de Asuntos Exteriores viajará a Ruanda del 10 al 11 de agosto para entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno ruandés y miembros de la sociedad civil.



Según el Departamento de Estado, el secretario se centrará en "el papel que puede desempeñar el Gobierno de Ruanda para reducir las tensiones y la violencia en curso en el este de la RDC".



Asimismo, planteará "preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos", incluida la detención injusta del residente permanente legal de EE.UU. Paul Rusesabagina".



Rusesabagina, el exgerente que inspiró la película "Hotel Ruanda" (2004) sobre el genocidio de 1994, fue condenado a 25 años de cárcel en 2021 por delitos de terrorismo, pero su familia y organizaciones pro derechos humanos cuestionaron la imparcialidad del juicio.



CRECIENTE PESO DE RUSIA EN ÁFRICA



La gira de Blinken -que ya viajó el pasado noviembre a Kenia, Nigeria y Senegal- tiene lugar después de que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se desplazara el pasado mes a Egipto, Uganda, Etiopía y la República del Congo (Congo-Brazaville).



"El papel del continente africano en nuestra política exterior aumentará y lo hará de una manera significativa. Esto sucedería independientemente de lo que ocurre en las relaciones con Occidente", aseguró Lavrov en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.



África se está viendo particularmente afectada por los efectos de la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, pues la subida del precio de los alimentos y otros productos básicos provocada por el conflicto ha empujado a millones de africanos a una crisis alimentaria.



El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana (UA), Macky Sall, pidió el pasado junio a Occidente que levantara las sanciones que impedían la exportación de trigo y fertilizantes rusos, tras reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



La UA celebró el acuerdo que firmaron Rusia y Ucrania el pasado mes para permitir la exportación de cereales ucranianos desde los puertos del Mar Negro y volvió a pedir un "alto el fuego inmediato".



El pasado viernes, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfiel, afirmó en Ghana que "más de 40 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria" en África "desde que el presidente Putin eligió invadir a su vecino y robar sus tierras".



La gira de Blinken también acaece en un contexto de gran influencia de China, principal rival geoestratégico de Washington, en el continente africano.



China -primer socio comercial de África- ha aprovechado su iniciativa "One Belt, One Road" ("Un cinturón, una ruta"), adoptada en 2013, para construir numerosos proyectos de infraestructura en los países africanos.



En ese contexto de competencia por África, el presidente de Francia, Emmanuel Macron visitó el pasado mes Camerún, Benín y Guinea-Bisáu, gira en la que acusó a Rusia de usar los alimentos y los combustibles como "armas de guerra".