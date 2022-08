Continúan los esfuerzos para intentar reactivar el acuerdo nuclear iraní

Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní continuaban este viernes en Viena y se espera que prosigan los próximos días en base a una iniciativa de la Unión Europea (UE) y a pesar de que Teherán sigue enriqueciendo uranio.



"Por el momento no hay nada particularmente previsto para la prensa", avisaron el jueves los organizadores de los encuentros en un hotel vienés en una jornada que se ha caracterizado por el mutismo de los participantes hacia los medios.



Las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington se reanudaron este jueves, tras cinco meses de parón, con una reunión entre el negociador nuclear jefe de Irán, Ali Bagherí Kaní, y el mediador de la UE, Enrique Mora, director político del Servicio Europeo de Acción Exterior.



De forma directa participan en las negociaciones a puerta cerrada los demás firmantes del acuerdo conocido bajo las siglas JCPOA, que son Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China.



El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, se ha mostrado cauteloso con respecto a las expectativas de su país de que se logre resucitar el JCPOA.



"Estados Unidos acoge con satisfacción los esfuerzos de la UE y está preparado para un intento de buena fe de llegar a un acuerdo. En breve se sabrá si Irán está preparado para lo mismo", escribió Malley en un tuit antes de partir hacia la capital austríaca.



El JCPOA, que en 2015 acordó el levantamiento de las sanciones contra Irán a cambio de restricciones de su programa nuclear para garantizar que no pueda fabricar la bomba atómica, entró en punto muerto cuando Washington lo abandonó en 2018.



Tras tomar esa decisión, el entonces responsable de la Casa Blanca, Donald Trump, volvió a imponer severas sanciones a Irán, que a su vez reaccionó incumpliendo cada vez más sus compromisos, sobre todo avanzando en su programa de enriquecimiento de uranio.



Según el Gobierno iraní, gracias a esa actividad el país ya estaría en condiciones de hacerse con armas nucleares.



Las negociaciones para resucitar el documento se retomaron hace quince meses, pero menos de un año después quedaron bloqueadas, principalmente por el asunto de la Guardia Revolucionaria de Irán, al exigir Teherán que Washington deje de considerarla terrorista.



De lograrse reactivar el acuerdo, el levantamiento de las sanciones permitiría aumentar sustancialmente las exportaciones de gas y petróleo iraníes, y aliviar así la crisis energética actual, atizada por la invasión rusa de Ucrania.



"Hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo", aseguró el jueves una fuente comunitaria en Viena que pidió el anonimato.



No obstante, admitió que "no va a ser fácil". Lo que se requiere ahora es una "enorme decisión política", resaltó.



La fuente insistió en la idea trasladada por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de que el espacio para la negociación se ha agotado y que hay que "finalizar el texto".