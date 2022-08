Gobernador de Florida suspende a fiscal que se negó a procesar abortos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a un fiscal estatal que se comprometió a no procesar casos relacionados a la reciente prohibición del aborto después de 15 semanas en este estado del sur de EE.UU., además de manifestar su apoyo a los tratamientos de reasignación de género en menores de edad.



"Los fiscales estatales tienen el deber de enjuiciar los delitos tal como se definen en la ley de Florida, no elegir qué leyes hacer cumplir en función de su agenda personal", señaló DeSantis en un comunicado en el que dio a conocer la suspensión el jueves del fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren.



DeSantis, figura ascendente dentro del Partido Republicano y que en noviembre de este año aspira a la reelección, apeló a las facultades que le otorga la Constitución estatal para suspender a Warren, un miembro del Partido Demócrata que resultó elegido por los votantes de ese condado en 2016 y reelegido en 2020.



En su reemplazo, DeSantis ha designado a la fiscal estatal Susan López, una jueza del condado de Hillsborough.



"La gente necesita entender. Este no es el gobernador tratando de suspender a un funcionario electo. Este es el gobernador que intenta derrocar la democracia aquí en el condado de Hillsborough", manifestó Warren la tarde del jueves durante una rueda de prensa.



El fiscal dijo que la decisión del gobernador supone "anular" el voto de la población y, precisó además que hasta su suspensión, que es por tiempo indefinido, hasta su despacho no había llegado ningún caso relacionado con la nueva ley estatal sobre el aborto en Florida.



El pasado 1 de julio, entró en vigor en este estado una nueva ley estatal que prohíbe el aborto después de las quince semanas de embarazo, salvo excepciones como que la vida de la madre esté en peligro si no se efectúa el procedimiento. Las excepciones no incluyen los casos de violación o incesto.



Florida no tiene leyes que castiguen los tratamientos de cambio de género entre menores.



"Nuestro gobierno es un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres", señaló DeSantis durante una rueda de prensa en Tampa, en el oeste del estado, rodeado de autoridades policiales.



El republicano, cuyo nombre se vocea como posible aspirante a la Presidencia en 2024, manifestó que la postura del fiscal Warren se puso "por debajo del estándar de la Constitución de Florida".



En un comunicado, el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, lamentó la suspensión de Warren, "un excepcional funcionario público", y dijo que esta "ofensiva manifestación de poder" hecha por DeSantis es un juego político que pone en riesgo la seguridad pública.



"Está en línea con el historial de DeSantis de despojar de libertades a los floridanos: mujeres, funcionarios escolares y gubernamentales locales debidamente elegidos, individuos y empresas privadas, o cualquier otra persona que simplemente se atreva a estar en desacuerdo con él", agregó.