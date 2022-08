Delegación de EEUU viaja al Pacífico sur en pleno pulso con China en la zona

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, inicia una gira por varias islas del Pacífico sur, con paradas finales en Australia y Nueva Zelanda, en pleno pulso entre China y Estados Unidos por aumentar su influencia en la zona, con la que Pekín busca firmar un acuerdo multilateral.



Se espera que Sherman llegue a Samoa de forma inminente, después de que el departamento de Estado haya anunciado la madrugada del jueves que se desplazará allí, y después a Tonga, Salomón, Australia y Nueva Zelanda, entre los días 3 y 9 de agosto.



En Samoa, Sherman será el primer alto cargo del Gobierno de EE.UU. en visitar el país después de la apertura de sus fronteras el 1 de agosto, cerradas hasta entonces debido a la pandemia de covid-19, y será recibida por el primer ministro, Fiame Naomi Mata'afa.



La subsecretaria se convertirá, asimismo, en la política estadounidense de mayor rango que haya visitado nunca Tonga, donde conmemorará el 50 aniversario de las relaciones bilaterales entre ambos países y comenzará discusiones sobre la posibilidad de abrir allí una embajada, apunta el comunicado del departamento de Estado.



La siguiente parada, en las islas Salomón, tiene especial trascendencia, pues este país ha firmado un polémico acuerdo de seguridad con China que EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, sus socios históricos, temen que tenga por objetivo la creación de una base militar allí por parte de Pekín, algo que ambas partes niegan.



Además de participar en actos conmemorativos por el 80 aniversario de la batalla de Guadalcanal, librada en las Salomón entre EE.UU. y Japón en la II Guerra Mundial, a la que también asistirá la embajadora de EE.UU. en Australia, Caroline Kennedy, Sherman impulsará los planes de inaugurar allí también una embajada.



El viaje de Sherman evidencia la apuesta diplomática de EE.UU. en una zona que había quedado desatendida, propiciando la influencia cada vez mayor de China, que este año ha dado un paso más proponiendo un acuerdo en seguridad y cooperación económica con una decena de países del Pacífico, entre ellos Samoa, Tonga y Salomón.



Aunque la propuesta de Pekín -planteada durante un viaje del canciller chino, Wang Yi, por la zona el pasado junio- no ha sido aún aceptada por todas las naciones involucradas, China ha asegurado que no abandonará el plan.



Sherman concluirá su gira en Australia y Nueva Zelanda, donde mantendrá reuniones con la ministra de Exteriores australia, Penny Wong, y la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, respectivamente, para reforzar los lazos bilaterales con los dos países.



Sherman concluirá su gira en Australia y Nueva Zelanda, donde mantendrá reuniones con la ministra de Exteriores australia, Penny Wong, y la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, respectivamente, para reforzar los lazos bilaterales con los dos países.