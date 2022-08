Schröder afirma que Putin quiere negociar e insiste en activar Nord Stream 2

El excanciller alemán Gerhard Schröder ha afirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere una "solución negociada" en Ucrania y ha insistido en activar el gasoducto Nord Stream 2, cuya entrada en funcionamiento se suspendió por el conflicto.



"La buena noticia es que el Kremlin quiere una solución negociada", afirmó el político socialdemócrata, en una entrevista en exclusiva con el semanario "Stern", donde confirma, además, haber mantenido un nuevo encuentro con Putin en Moscú la semana pasada.



Schröder califica de "éxito" el acuerdo alcanzado para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos y apunta a que "tal vez sea el momento de empezar a trabajar para lograr una tregua".



El excanciller, en el poder entre 1998 y 2005, sostiene que Alemania y su gobierno tiene una "especial responsabilidad" en la búsqueda de esa solución y considera que el Ejecutivo actual "no está haciendo lo suficiente" en esa dirección.



Schröder considera, asimismo, que debería ponerse en funcionamiento el segundo gasoducto, el Nord Stream 2, para resolver los problemas actuales de suministro de gas ruso.



Este gasoducto quedó en suspenso, por decisión del actual gobierno del canciller Olaf Scholz, a raíz del reconocimiento por Moscú de las autoproclamadas repúblicas separatistas del este de Ucrania y el inicio de la invasión de ese país.



Schröder está fuertemente cuestionado desde el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz por sus vínculos pasados y presentes con Putin, que el excanciller defiende y considera no tiene por qué romper.



La construcción del primer gasoducto Nord Stream surgió de un acuerdo entre Putin y Schröder, pocos meses antes de dejar el poder el político alemán, quien luego pasó a ocupar diversos cargos en consejos de administración de empresas controladas por el Kremlin.



Schröder dejó recientemente estos puestos, en medio de fuertes presiones desde el SPD, que actualmente está analizando 17 demandas impulsadas por agrupaciones locales del partido para expulsar al excanciller de la formación.



Se espera que el SPD tome una decisión sobre esas demandas la próxima semana.



Schröder insiste en la entrevista en que no ve por qué debe disculparse ni tampoco por qué debe romper sus vínculos con Putin, además de considerar que ya "lamentó" en su momento la guerra de Ucrania.