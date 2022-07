Una huelga reduce al 20% el servicio de trenes en el Reino Unido

Solo uno de cada cinco trenes circulará este miércoles en el Reino Unido por el amplio seguimiento de la huelga entre los empleados de 14 operadores ferroviarios y de la compañía encargada de su infraestructura, Network Rail.



Alrededor de 40.000 trabajadores están secundado la jornada de paro, según dijo hoy el secretario general del principal sindicato convocante, RMT, Mick Lynch.



"No nos han hecho ninguna oferta, así que no tenemos ningún acuerdo que presentar a nuestro miembros", subrayó a la BBC Lynch, antes de recordar que la intención de las empresas es "despedir a dos o tres mil de nuestros miembros.



El dirigente sindicalista acusó a Network Rail de pretender "el cierre de las taquillas en todo el país", lo que a su juicio perjudicaría a "las personas discapacitadas y todas aquellas que necesiten asistencia".



"Lo único que ofrecen son despidos, y eso es inaceptable", dijo, y criticó el plan de subir los salarios de los trabajadores ferroviarios un 4 % en los dos próximos años, por debajo del aumento previsto para los empleados del sector público.



El RMT se muestra especialmente frustrado con las declaraciones de la ministra de Exteriores, Liz Truss, favorita en la carrera por suceder al primer ministro, Boris Johnson, que ha tildado de "completamente irresponsable" la huelga.



Network Rail, por su lado, considera que el sindicato se ha levantado de la mesa de negociaciones sin ni siquiera dar a sus afiliados la oportunidad de expresarse sobre la oferta de la empresa.



Según el negociador jefe de la compañía, Tim Shoveller, además de una subida del 8 % en dos años, Network Rail también garantiza que no habrá despidos obligatorios, pues todas las salidas serán voluntarias.



El ministro de Transportes en funciones, Grant Shapps, declaró hoy a la BBC que se siente "muy frustrado" por el paro, que encuentra "totalmente innecesario".



"Ahora es el momento de endurecer las leyes sindicales en este país", agregó Shapps.



En un artículo publicado hoy en el "Daily Telegraph", el ministro aseguró que cada hogar del país destinó 600 libras (713 euros) para salvaguardar los empleos del sector durante la pandemia, pero que eso es una "verdad inconveniente" que los sindicatos quieren ocultar.