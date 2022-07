Experto dice que la pandemia incrementó los ataques cibernéticos en el sector de la salud

El teletrabajo durante la crisis sanitaria por la covid-19 propició un incremento en el robo de datos y que las empresas fueran más vulnerables a los ataques cibernéticos, explicó este sábado un especialista en ciberseguridad en la ciudad mexicana de Guadalajara.



En una conferencia en el Festival de innovación y tecnología Talent Land, que finalizó este día, el especialista en seguridad digital Jesús Aguayo, afirmó que el robo de datos creció exponencialmente en los últimos dos años, principalmente a instituciones y empresas dedicadas a la salud.



El gerente de seguridad en la información de la empresa Baxter explicó que el robo de información creció "debido a que las instituciones sanitarias tuvieron que migrar su información a plataformas tecnológicas ademas de que el tipo de datos que manejan han sido vendidos en el mercado negro desde hace una década".



En condiciones de trabajo normales, "las empresas pueden proteger mejor sus datos debido a sistemas que funcionan dentro del entorno de trabajo, pero cuando los empleados realizan sus labores desde casa, esos sistemas se vuelven vulnerables porque no pueden controlar de la misma manera la seguridad de las conexiones a internet", dijo.



Aseguró que para hacer frente a esta vulnerabilidad ya no son suficientes los sistemas que analizan y reportan las anomalías de seguridad que muchas veces llegan cuando los dos ya han sido vulnerados.



Añadió que ahora existe un sistema llamado SOAR (Security Orchestration Automation and Response) que reúne en una plataforma toda la información además de coordinar herramientas inteligentes de respuesta rápida a incidentes.



Además reduce del tiempo de acción contra ataques, facilitan toma de decisiones, realiza busqueda de amenazas, pruebas de penetracion y manejo de vulnerabilidades.



Talent Land 2022 reunió a 26.000 personas con 1.920 horas de contenido, siete tierras temáticas en temas de ciencia, tecnología e innovación, 13 escenarios, 883 conferencistas, ponentes y talleristas de 21 países y ocho espacios de Workshops especializados.