Berlusconi: fue Draghi quien eligió el camino de las elecciones

El exmandatario y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, se dijo "desconcertado" por la decisión de Mario Draghi y aseguró que fue el economista quien decidió al final "el camino de las elecciones" al no aceptar la propuesta de un nuevo Ejecutivo sin el Movimiento 5 Estrellas (M5S).



"Se pidió un pacto de Gobierno, pero Draghi ha elegido el camino de la votación", dijo Berlusconi en una entrevista publicada hoy en el diario de su propiedad "Il Giornale" y en la que explica que se instó a "rehacer un pacto de gobierno, bajo el liderazgo de Draghi, sobre una base nueva, coherente y solidaria".



"Pero el primer ministro eligió otro camino, el que lleva a las elecciones. Por qué lo hizo, es una pregunta que se le debe hacer. Nosotros estábamos muy dispuestos a seguir apoyándolo, y también a pagar un precio por ello en términos de apoyos”, agregó.



“No hemos negado la confianza del gobierno. No esperaba que terminara así ", reiteró Berlusconi.



Italia celebrará elecciones generales anticipadas el 25 de septiembre como solución a la crisis del Gobierno de unidad nacional de Mario Draghi, empujado a dimitir por el abandono de tres importantes socios de su coalición: El M5S, la Liga y Forza italia, que no se presentaron en el voto de confianza.



El presidente de la República, Sergio Mattarela, anunció este jueves su decisión de disolver el Parlamento, elegido en marzo de 2018, y dar por terminada la legislatura ocho meses antes de lo previsto.



El líder de Forza Italia agregó que las elecciones "no son una blasfemia" aunque admitió que "el momento es inoportuno", pero en una democracia dar la palabra al pueblo soberano es siempre la forma más alta de legitimidad.



Berlusconi no duda de la alianza con el resto de partidos de la derecha como Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la Liga de Matteo Salvini y aseguró que "darán credibilidad y estabilidad" al país.