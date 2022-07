Draghi pide "reconstruir" su Gobierno a la espera que los partidos lo apoyen

El primer ministro italiano, Mario Draghi, instó hoy al Parlamento a "reconstruir" su coalición de unidad nacional, tras la crisis causada por su socio Movimiento 5 Estrellas (M5S), que le obligó a presentar su dimisión, que ha reconsiderado por el momento hasta que se pronuncie el resto de partidos.



"El único camino, si queremos seguir juntos, es reconstruir desde el comienzo este pacto, con valentía, altruismo y credibilidad. Lo piden sobre todo los italianos", emplazó Draghi ante el Senado, donde repasó los logros de estos 17 meses de Gobierno.



La crisis estalló el pasado jueves, cuando uno de los socios de su coalición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), no votó una moción de confianza de su propio Gobierno, desmarcándose del resto de sus socios, lo que obligó a Draghi a plantear su renuncia, rechazada por el jefe del Estado, Sergio Mattarella.



Este jueves se esperaba que Draghi confirmara su dimisión ante el Senado o, por contra, pidiera un nuevo apoyo para agotar la legislatura en su término natural, marzo de 2023, y después de días meditando, se decantó por intentar "reconstruir" su coalición.



El primer ministro destacó que "la movilización de estos días por parte de ciudadanos, asociaciones, territorios a favor de la continuidad del Gobierno no tiene precedentes y es imposible de ignorar", en alusión a las peticiones recibidas desde la sociedad.



Draghi invitó a los partidos de su coalición de "unidad nacional", que incluye desde formaciones progresistas a ultraderechistas con la única excepción de los ultras Hermanos de Italia, a recomponer la alianza que preside desde febrero de 2021.



"¿Estáis listos para reconstruir este pacto?", les preguntó hasta en tres ocasiones, antes de volver a interrogarles: "¿Estáis listos para confirmar el esfuerzo que habéis hecho en los primeros meses?".



"Estamos aquí en esta aula hoy a este punto de la discusión porque los italianos lo han pedido", dijo entonces, antes de añadir que la respuesta no se la debían dar a él, sino a los ciudadanos.



En caso de que la mayoría no llegue a un acuerdo para apoyar a Draghi, la opción más probable es que Mattarella convoque elecciones anticipadas, que deberían celebrarse a finales de septiembre o principios de octubre, en una momento de enorme incertidumbre social y económica.



Draghi emplazó así a los partidos a que sigan sosteniéndole como lo han hecho hasta ahora, pero habrá que ver la posición del M5S , sobre todo, pero también de los de la derecha, Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini, que no quieren ya al partido anticasta y amenazan con comicios.



En su discurso, interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de los senadores, Draghi insistió en que su Gobierno de "unidad nacional" respondía a tres emergencias: la pandemia, la económica y la social, y recordó todos sus logros, desde la campaña de vacunación, hasta su firme apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.