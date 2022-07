Azerbaiyán duplicará en 2027 el gas a la UE, que busca alternativas a Rusia

Azerbaiyán duplicará sus suministros de gas a la Unión Europea (UE) a través del Corredor Sur de Gas, hasta 20.000 millones de metros cúbicos anuales en 2027, en medio de los esfuerzos de los Veintisiete por diversificar sus proveedores y alejarse así de Rusia, que consideran un socio no fiable.



La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, firmó hoy en Bakú junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, un memorando de entendimiento sobre una alianza estratégica en el campo de la energía entre ambas partes, en el que se establece además que la UE puede proponer esquemas de compra agregada de gas al país caucasiano a través de la Plataforma de Energía de la UE.



"Duplicaremos el suministro de gas de Azerbaiyán a la UE. Con este memorando de entendimiento nos comprometemos con la ampliación del Corredor Sur de Gas", señaló Von der Leyen en una comparecencia de prensa en la residencia presidencial Zagulba, unos 25 kilómetros al noroeste de Bakú, en la pintoresca costa del mar Caspio.



La alemana dijo que se trata ya de una ruta de suministro muy importante para la UE que entregó el año pasado 8.100 millones de metros cúbicos de gas a Europa.



DUPLICAR HASTA 20.000 MILLONES DE METROS CÚBICOS



"Y expandiremos su capacidad a 20.000 millones de metros cúbicos en unos años", señaló Von der Leyen.



El memorando especifica que las dos partes aspiran a alcanzar este objetivo en 2027.



"A partir del próximo año ya deberíamos alcanzar los 12.000 millones de metros cúbicos. Esto contribuirá a compensar los cortes en los suministros de gas ruso y ayudará significativamente a la seguridad de suministro de Europa", recalcó la jefa de la CE.



El gas ruso cubre el 40 % de las necesidades de Europa, que por ahora ha decidido no vetar la compra del combustible a Rusia.



RUSIA YA NO ES FIABLE



El acuerdo se produce después de que Rusia cortara ya total o parcialmente el gas a doce Estados miembros.



En los últimos meses ha disminuido además en casi un 30 % las entregas a Europa través de Ucrania y en un 60 % las que efectuaba a través del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso directamente a Alemania por debajo del mar Báltico.



Este gasoducto se encuentra actualmente en parada técnica por un "mantenimiento planificado" y su viabilidad es incierta debido a los problemas en la revisión de turbinas que se ha encontrado Rusia por las sanciones occidentales, según ha advertido Gazprom.



Von der Leyen recalcó que ya antes de la "brutal invasión de Rusia en Ucrania, el suministro de gas ruso a Europa ya no era fiable".



La UE decidió por todo ello diversificar los suministro "alejándose de Rusia y acercarse a socios más confiables", indicó.



La máxima responsable de la CE afirmó que Azerbaiyán "es un socio energético crucial" para Europa, y "siempre ha sido confiable".



El país caucasiano exporta actualmente gas a Georgia, Turquía y a la UE, en concreto a Italia, Grecia y Bulgaria.



UN SOCIO MÁS ESTRECHO



Alíev sostuvo que "el tema de la seguridad energética es más importante ahora que nunca".



El Corredor Sur de Gas tiene 3.500 kilómetros y comenzó a operar el 31 de diciembre de 2020 y "ya vemos los beneficios de esta cooperación", dijo.



Esta infraestructura gasística se nutre del gigante yacimiento Shah Deniz II, en el sector azerbaiyano del mar Caspio.



Está formado por el gasoducto Transadriático (TAP), su último tramo, que conecta el gasoducto Gas Natural Transanatolio (TANAP) en la frontera turco-griega en Kipoi, cruza Grecia y Albania y el mar Adriático y finaliza en el sur de Italia.



Además, un ramal del TAP también va a Bulgaria, que recibirá 1.000 millones de metros cúbicos de gas al año.



La capacidad del TAP es actualmente de 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año, pero se puede aumentar a 20.000 millones al agregar dos estaciones compresoras y modificando las existentes.



El coste del proyecto se calcula en unos 4.500 millones de euros.



El memorando también recoge la promoción de energías renovables, ya que Azerbaiyán tiene un "potencial tremendo" en este campo, especialmente en energía eólica marina e hidrógeno verde, señaló Von der Leyen.



Además establece compromisos para reducir las emisiones de metano.



Alíev explicó que ya se han impulsado inversiones en proyectos de energía eólica y solar, y según un primer análisis, "en las áreas liberadas de Karabaj y Zangezur occidental, el potencial de plantas solares y eólicas es de 9.200 megavatios y el eólico en el mar Caspio de 157 gigavatios.